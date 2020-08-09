Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Высокие технологии для бизнеса: как реализуется поддержка АПК РБК и Сбербанк, 15:38 Лукашенко счел долгом Минска обеспечить независимость в закупках нефти Экономика, 15:24 СК заподозрил сельского депутата в попытке задавить людей Общество, 15:12 Лукашенко исключил гражданскую войну и хаос после выборов Политика, 15:01 Родченков рассказал о сокрытии США положительных допинг-проб Спорт, 14:55 Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 14:39 МВД завело дело на полицейских из-за подброса наркотиков Общество, 14:39 В Минске задержали журналистов «Дождя» Политика, 14:28 Во время стрельбы в Вашингтоне погиб человек Общество, 14:21 Лукашенко посоветовал Путину беречься от коронавируса Политика, 14:19 Собянин сообщил о миллионе живущих в предаварийном жилье москвичей Общество, 14:01 МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте Общество, 13:46 На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 13:31 Полиция обезвредила взрывное устройство в центре Киева Общество, 13:29
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Минске задержали журналистов «Дождя»

В Минске в день голосования на выборах президента Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь». Люди в штатском положили их на асфальт, после чего увели
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Минске задержали трех журналистов российского «Дождя», сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

«Больше никаких данных у меня пока нет», — сказал он.

Задержание произошло в основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Как сообщается в Telegram-канале «Дождя», «люди в штатском и масках увели в неизвестном направлении» корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал Nexta Live. На кадрах видно, как люди в гражданской одежде и в защитных масках фиксируют задержанным, которые лежат на асфальте, руки за спиной. После этого журналистов уводят.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Белоруссии.

ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы СМИ и аресты в Белоруссии
Общество
Фото: Сергей Гриц / AP

Двумя днями ранее в Минске задержали трех журналистов телеканала «Настоящее время», которые занимались освещением ситуации вокруг президентских выборов в республике. Из гостиничного номера их забрали несколько сотрудников милиции и ОМОНа, в самом номере прошел обыск, рассказали журналисты. После допроса в РУВД их депортировали на Украину с запретом въезда в Белоруссию на десять лет, сообщил телеканал.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

По его информации, задержание журналистов было связано со статусом их аккредитации. «Телеканал «Настоящее время» вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена», — указано в заявлении врио президента медиакорпорации «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Дейзи Синделар.

В выборах президента Белоруссии помимо действующего главы государства Александра Лукашенко, который баллотируется в шестой раз, участвуют четыре кандидата. Это бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана, которая после ареста мужа стала единым кандидатом от оппозиции.

«Открытая Россия» сообщила о задержании активистов по пути в Белоруссию
Общество
Андрей Пивоваров

Помимо Тихановского к выборам не были допущены еще два основных соперника Лукашенко — оппозиционеры Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Бабарико арестовали по обвинению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, Цепкало покинул страну.

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: телеканал «Дождь», задержание журналистов, выборы президента Белоруссии
Материалы по теме
В Белорусии пригрозили ввести пропускной режим на избирательных участках
Политика
Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия
Политика
«Открытая Россия» сообщила о задержании активистов по пути в Белоруссию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter