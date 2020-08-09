В Минске задержали журналистов «Дождя»

В Минске в день голосования на выборах президента Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь». Люди в штатском положили их на асфальт, после чего увели

Фото: Сергей Гриц / AP

В Минске задержали трех журналистов российского «Дождя», сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

«Больше никаких данных у меня пока нет», — сказал он.

Задержание произошло в основной день голосования на выборах президента Белоруссии. Как сообщается в Telegram-канале «Дождя», «люди в штатском и масках увели в неизвестном направлении» корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Видео задержания опубликовал Telegram-канал Nexta Live. На кадрах видно, как люди в гражданской одежде и в защитных масках фиксируют задержанным, которые лежат на асфальте, руки за спиной. После этого журналистов уводят.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Белоруссии.