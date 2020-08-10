Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили
В Минске отпустили задержанных корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Об этом написал в Twitter главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Он уточнил, что сотрудников канала отвезут в Смоленск.
Съемочную группу «Дождя» задержали в основной день президентских выборов Белоруссии, 9 августа. Как сообщал телеканал, задержание проводили люди в штатском и масках. Telegram-канал Nexta Live опубликовал видео, на котором видно, что задержанные лежат на земле, а неизвестные фиксируют им руки за спиной.