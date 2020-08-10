Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз говорил, что задержанные находятся в одном из РУВД столицы, и скорее всего их «попросят покинуть» Белоруссию. Дзядко в ответ сообщил, что точно так же журналистов «попросили» лечь лицом в асфальт, назвав это «искусством формулировок».

Помимо группы «Дождя» в Минске задержали двух стрингеров RT, которые работали на избирательных участках. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уточняла, что причина задержания ей неизвестна.

По данным национального экзитпола, почти 80% голосов избирателей получил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Минске и других городах страны после после закрытия избирательных участков вспыхнули протесты. В белорусской столице протестующие вступили в столкновения с сотрудниками ОМОН.