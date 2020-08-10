Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж Общество, 00:42  Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили Общество, 00:24 Протестующие в Минске начали возводить баррикады Общество, 00:18 Дюков отговорил главу судейского комитета от ухода после матча «Спартака» Спорт, 00:05 МВД Белоруссии из-за протестов собрало заседание оперативного штаба Общество, 00:03 Гендиректор «Спартака» назвал клоунадой судейство в матче с «Сочи» Спорт, 09 авг, 23:59 СМИ сообщили о сбившем человека автозаке в Минске Общество, 09 авг, 23:43 РФС признал ошибку судьи в матче «Спартака» и отстранил его от работы Спорт, 09 авг, 23:39 Глушаков усомнился в реальности снятия Спартака с чемпионата Спорт, 09 авг, 23:38 СМИ сообщили о применении слезоточивого газа на протестах в Минске Общество, 09 авг, 23:28 В Москве от коронавируса умерли еще 13 человек Общество, 09 авг, 23:10 Наблюдатели от России не нашли нарушений на выборах в Белоруссии Общество, 09 авг, 23:03 В Минске начались столкновения после завершения выборов президента Политика, 09 авг, 22:29 Федун заявил о планах «Спартака» сняться с чемпионата Спорт, 09 авг, 22:23
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

В Минске отпустили задержанных корреспондентов телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Об этом написал в Twitter главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Он уточнил, что сотрудников канала отвезут в Смоленск.

Съемочную группу «Дождя» задержали в основной день президентских выборов Белоруссии, 9 августа. Как сообщал телеканал, задержание проводили люди в штатском и масках. Telegram-канал Nexta Live опубликовал видео, на котором видно, что задержанные лежат на земле, а неизвестные фиксируют им руки за спиной.

МВД Белоруссии из-за протестов собрало заседание оперативного штаба
Общество

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз говорил, что задержанные находятся в одном из РУВД столицы, и скорее всего их «попросят покинуть» Белоруссию. Дзядко в ответ сообщил, что точно так же журналистов «попросили» лечь лицом в асфальт, назвав это «искусством формулировок».

Помимо группы «Дождя» в Минске задержали двух стрингеров RT, которые работали на избирательных участках. Главный редактор RT Маргарита Симоньян уточняла, что причина задержания ей неизвестна.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

По данным национального экзитпола, почти 80% голосов избирателей получил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Минске и других городах страны после после закрытия избирательных участков вспыхнули протесты. В белорусской столице протестующие вступили в столкновения с сотрудниками ОМОН.

Теги: Белоруссия, задержания, «Дождь»
Материалы по теме
СМИ сообщили о сбившем человека автозаке в Минске
Общество
СМИ сообщили о применении слезоточивого газа на протестах в Минске
Общество
Наблюдатели от России не нашли нарушений на выборах в Белоруссии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter