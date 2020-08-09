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Симоньян сообщила о задержании двух стрингеров RT в Минске

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что двое стрингеров телеканала задержаны в Минске.

«Два наших стрингера в Минске были задержаны и уже десять часов не выходят на связь», — написала она в Telegram. По ее словам, ей неизвестно, в чем причина задержания.

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Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

По данным RT, задержанными являются журналисты, сотрудничавшие с видеоагентством Ruptly. Они работали на избирательных участках на выборах президента Белоруссии. Задержанные находятся в одном из РУВД столицы.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Ранее 9 августа в Минске были задержаны трое журналистов телеканала «Дождь» — корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов, работавшие на выборах.

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, у задержанных не было аккредитации. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко написал в Telegram, что необходимые документы для получения аккредитации были направлены белорусским властям еще в середине июня. Журналисты, по его словам, работали в стране «в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена». В белорусском МИДе сообщили, что сотрудникам «Дождя», скорее всего, придется покинуть страну.

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Теги: Минск, задержание, журналисты, Маргарита Симоньян
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