Симоньян сообщила о задержании двух стрингеров RT в Минске

Маргарита Симоньян (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что двое стрингеров телеканала задержаны в Минске.

«Два наших стрингера в Минске были задержаны и уже десять часов не выходят на связь», — написала она в Telegram. По ее словам, ей неизвестно, в чем причина задержания.

По данным RT, задержанными являются журналисты, сотрудничавшие с видеоагентством Ruptly. Они работали на избирательных участках на выборах президента Белоруссии. Задержанные находятся в одном из РУВД столицы.