В Минске пропал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев пропал в Минске, где две ночи подряд продолжались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, связь с Питалевым оборвалась около шести вечера 10 августа. Он находился вместе с коллегами близ гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск — город-герой».

«РИА Новости» связалось с больницей скорой помощи, куда привозили пострадавших в ходе массовых протестов в белорусской столице, однако фотокорреспондента среди поступивших не обнаружили.

Представительство МИА «Россия сегодня» в Минске передало в российское посольство информацию о пропавшем журналисте.