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В Минске пропал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Илья Питалев пропал в Минске, где две ночи подряд продолжались массовые протесты из-за результатов президентских выборов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, связь с Питалевым оборвалась около шести вечера 10 августа. Он находился вместе с коллегами близ гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск — город-герой».

«РИА Новости» связалось с больницей скорой помощи, куда привозили пострадавших в ходе массовых протестов в белорусской столице, однако фотокорреспондента среди поступивших не обнаружили.

Представительство МИА «Россия сегодня» в Минске передало в российское посольство информацию о пропавшем журналисте.

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Ранее после задержания в Минске в ночь на 10 августа пропал бывший корреспондент РБК, ныне журналист Meduza Максим Солопов. Журналист Daily Storm Антон Старков, также задержанный во время освещения протестов в Минске сообщил, что он и Солопов были избиты при задержании. По его словам, они говорили силовикам о том, что они сотрудники российских СМИ.

По данным Meduza, Солопов, получивший серьезные травмы, перестал выходить на связь с редакцией с 01:30. Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников сообщил, что журналист может находиться в ИВС в Жодино, однако официального подтверждения этой информации нет.

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Люди вышли на улицы Минска после президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. По предварительным данным ЦИК, на них победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся в шестой раз. Силовики разгоняли протестующих резиновыми пулями, слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Теги: Минск, фотокорреспондент, выборы, протесты
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