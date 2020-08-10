Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии судьбу «нелегальных» журналистов

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в телефонном разговоре обсудили вопросы, связанные с работой российских журналистов в республике, где 9 августа состоялись выборы президента.

В сообщении белорусского МИДа говорится, что речь идет о журналистах, работающих «вне легального поля». «Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

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