Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

Среди десятков пострадавших в результате жесткого разгона протестных акций в Минске оказались по меньшей мере трое российских журналистов. Их и еще одного российского корреспондента задержали

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Об этом сообщает Daily Storm, с редакцией журналисты связались из автозака.

Meduza пишет, что не может связаться с Максимом Солоповым с 1:30.

«Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками», — пишет Daily Storm. По словам задержанных журналистов, они не получили серьезных травм, но силовики сильно избили Солопова.

В автозаке вместе с ними оказался российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Журналистов отправили в Московское РУВД Минска, сообщили они.