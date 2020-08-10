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Выборы в Белоруссии ,  
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

Среди десятков пострадавших в результате жесткого разгона протестных акций в Минске оказались по меньшей мере трое российских журналистов. Их и еще одного российского корреспондента задержали
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Об этом сообщает Daily Storm, с редакцией журналисты связались из автозака.

Meduza пишет, что не может связаться с Максимом Солоповым с 1:30.

«Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками», — пишет Daily Storm. По словам задержанных журналистов, они не получили серьезных травм, но силовики сильно избили Солопова.

В автозаке вместе с ними оказался российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Журналистов отправили в Московское РУВД Минска, сообщили они.

«Эта информация сейчас проверяется. Мы выясняем все обстоятельства этих задержаний», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии. РБК направил запрос в пресс-службу МВД республики.

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В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным экзитполов, проведенных проправительственным Белорусским комитетом молодежных организаций (БКМО) внутри страны, Лукашенко набрал 79,7% голосов, основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская завоевала 6,8% голосов. На участках за пределами Белоруссии Тихановская, напротив, получила более 80% голосов.

Согласно предварительным итогам голосования, которые на пресс-конференции огласила ЦИК страны, Лукашенко набирает 80,23% голосов, Светлана Тихановская — 9,9%. В голосовании приняли участие 5,79 млн человек. Это 84,23% избирателей. Это самый низкий результат за последние десять лет: в 2015 году явка составляла 87,2%, в 2010 году — 90,65%. В штабе Тихановской заявили, что не признают данные ЦИК.

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Фото: Сергей Гриц / AP

Вскоре после завершения выборов в Минске и других крупных городах Белоруссии начались массовые протесты. В Минске оказался перекрыт центр города. При разгоне акций силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы.

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Правозащитный центр «Весна» сообщил, что силовики задержали более 200 человек, несколько десятков получили ранения, в том числе трое — серьезные. Один человек погиб из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил при наезде автозака. Власти Белоруссии о пострадавших официально не сообщали.

Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: Белоруссия, Минск, протесты
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