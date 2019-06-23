Косачев заявил о перекладывании властями Грузии ответственности на Москву

Власти Грузии переложили на Москву ответственность за произошедшие в стране беспорядки, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он изложил на своей странице в Facebook.

«Грузинские власти, несущие ответственность за положение в стране, моментально переложили эту ответственность на Россию — безосновательно по сути и оскорбительно по форме», — считает сенатор.

По его мнению, Москва вынужденно приняла ограничительные меры в отношении Грузии. «Принимая соответствующие ограничительные меры, президент России не мог поступить иначе, потому что ответственность за происходящее, сброшенная Тбилиси на Москву, вынужденно перешла к нему», — добавил он.

На фоне обострения ситуации в Грузии 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете с 8 июля полетов российских авиакомпаний в Грузию в рамках мер по обеспечению нацбезопасности России и защите ее граждан. Также с 8 июля Минтранс запретил грузинским авиакомпаниям летать в Россию.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, условием снятия запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию должна стать нормализация обстановки в стране.

Ситуация в Грузии обострилась 20 июня после инцидента с участием президента Межпарламентской ассамблеи православия, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Во время заседания в парламенте Грузии он сел в кресло спикера, что вызвало недовольство у оппозиционных партий. Гаврилов назвал инцидент попыткой смены власти в Грузии.

В результате начавшихся после этого у здания парламента в Тбилиси акций протеста пострадали 240 человек. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.