МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.

Заявление было опубликовано после попытки нападения «агрессивно настроенных радикальных элементов» в Тбилиси на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Националисты хотели избить съемочную группу, когда те брали интервью у одного из туроператоров.

Ранее, по данным внешнеполитического ведомства, в ходе массовых беспорядков в Тбилиси пострадали представители ряда местных и зарубежных СМИ.

В МИДе также ждут реакции на нападение на журналистов от профильных международных организаций и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова. В ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия он сел в кресло грузинского спикера, чем вызвал возмущение парламентариев. На фоне обострения ситуации в стране спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.