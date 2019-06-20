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Allergan $153 (+16,68%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Депутат Госдумы назвал инцидент в Тбилиси попыткой смены власти в Грузии
Причиной митингов в центре Тбилиси стало выступление депутата Госдумы Сергея Гаврилова с места главы парламента Грузии. Сам Гаврилов в разговоре с РБК назвал инцидент спланированным заранее
Сергей Гаврилов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Конфликт, который возник в Грузии из-за визита депутата Госдумы в парламент страны, был заранее подготовлен. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Гаврилов.

Инцидент с участием депутата произошел днем 20 июня. Сергей Гаврилов, который является президентом Межпарламентской ассоциации православия, приехал в здание парламента Грузии на заседание организации. Мероприятие Гаврилов открыл, сидя в кресле главы грузинского парламента. Это возмутило депутатов оппозиции, которые потребовали от Гаврилова покинуть кресло. Депутата облили водой, а у здания парламента начался массовый протест.

«Сегодня мы стали свидетелями экстремистской активности, выступлений против Межпарламентской ассамблеи православия, против парламентского диалога на основе православных ценностей», — сказал Гаврилов. «Мы увидели десятки людей, которые вышли с заранее заготовленными плакатами против России, ее президента и православия», — сообщил он РБК. Депутат уточнил, что уже уехал из Грузии.

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«На наш взгляд, это попытка использовать международный форум, в котором принимало участие более 23 стран, для решения своих внутриполитических вопросов, в том числе для смены власти», — сказал он. Гаврилов потребовал от правоохранительных органов Грузии «дать оценку этим действиям», а также «угрозам физического насилия в отношении участников ассамблеи» и нападениям на депутатов.

«Это попытка дискредитировать Грузию как страну, проводящую международные форумы, это попытка изолировать Грузию, попытка дискредитации Грузии как страны с установленной системой прав человека», — добавил он.

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Участники митинга у здания парламента потребовали отставки спикера законодательного органа Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных выборов. Вход в здание парламента заблокировала полиция. Протестующим удалось прорваться во внутренний двор парламента, сообщает портал «Новости-Грузия».

МВД Грузии потребовало немедленно прекратить акцию протеста. На место прибыл глава министерства Георгий Гахария, он назвал происходящее попыткой штурма госучреждений. Также к парламенту приехал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Авторы: Роман Кирьянов, Александра Федотова, Константин Нагаев
Теги: Грузия, депутат Госдумы, акции протеста
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