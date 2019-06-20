МИД возмутился из-за облитого водой российского депутата в Грузии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,90 -0,89 EUR Бирж. 71,02 -0,56 Brent 64,18 +3,27% USD Нал. 63,97 62,31 EUR Нал. 71,97 70,67 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1292 +0,0065 BTC/USD Бирж. 9 426,90 +121,00 IMOEX 2 780,20 +0,76% RTSI 1 391,21 +2,21% DJIA 26 721,77 +0,82% Nasdaq 8 038,04 +0,63%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,07%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+14,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,9%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,07%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+14,17%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,9%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 12:32
Депутат Госдумы назвал инцидент в Тбилиси попыткой смены власти Грузии Политика, 21:58 Грузинские СМИ сообщили о потасовках протестующих и полиции у парламента Общество, 21:57 СМИ узнали о переходе футболиста «Спартака» в «Ростов» Спорт, 21:52 ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана Финансы, 21:47 Рауль стал главным тренером дубля «Реала» Спорт, 21:47 МВД Грузии потребовало от протестующих разойтись от здания парламента Общество, 21:44 Страны Балтии и ЕС утвердили план отключения от энергосистемы России Политика, 21:36 В Брюсселе на железнодорожных путях обнаружили пакет со взрывчаткой Общество, 21:21 Что представляет собой Нацпроект «Экология». Видео Зеленая экономика, 21:17  Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников Политика, 21:11 Сборная России по фехтованию выиграла второе золото на чемпионате Европы Спорт, 21:08 У парламента Грузии начался митинг после инцидента с депутатом Госдумы Политика, 21:03 Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого Общество, 20:54 Россия в 2019 году перевыполнила план по займам в валюте вдвое Финансы, 20:49
Общество ,  
0 
МИД возмутился из-за облитого водой российского депутата в Грузии
Замминистра иностранных дел Григорий Карасин возмутился действиями радикальных грузинских сил, сорвавших работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Российского парламентария в Тбилиси облили водой
Григорий Карасин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва возмущена срывом работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», — сказал представитель МИДа.

Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия должна была пройти 20 июня в здании парламента Грузии. Спикером был российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Присутствие российских делегатов в парламенте возмутило оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», решивших покинуть зал. По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и не должна вести заседание. «Он не будет здесь сидеть», — заявили члены «Европейской Грузии» и призвали Гаврилова покинуть кресло председателя парламента, отмечает грузинский «Первый канал».

Как сообщил «РИА Новости» сам Гаврилов, радикалы облили его водой и попытались отобрать документы. После этого в Тбилиси около здания парламента начался митинг, собравшиеся требовали, чтобы представители российской делегации покинули страну. По данным «Рустави», во двор парламента были стянуты силы полиции и спецтехника.

Протестующие позже перешли во двор отеля Radisson, где находился Гаврилов. Демонстранты закидали здание яйцами и бутылками, отмечает «РИА Новости».

Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди заявил, что его ведомство «категорически отстраняется от осуществленного в этом формате мероприятия», передает агентство Interpressnews.

Автор: Александра Федотова
Теги: Грузия, Православие, ассамблея
Материалы по теме
Россиянин получил ножевое ранение в ходе конфликта с грузинами в Стамбуле
Общество
МВД Грузии объяснило отказ во въезде российским байкерам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter