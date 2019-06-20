МИД возмутился из-за облитого водой российского депутата в Грузии

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин возмутился действиями радикальных грузинских сил, сорвавших работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Российского парламентария в Тбилиси облили водой

Григорий Карасин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва возмущена срывом работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений», — сказал представитель МИДа.

Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия должна была пройти 20 июня в здании парламента Грузии. Спикером был российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Присутствие российских делегатов в парламенте возмутило оппозиционных депутатов из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии», решивших покинуть зал. По мнению членов «Европейской Грузии», Россия является оккупантом и не должна вести заседание. «Он не будет здесь сидеть», — заявили члены «Европейской Грузии» и призвали Гаврилова покинуть кресло председателя парламента, отмечает грузинский «Первый канал».

Как сообщил «РИА Новости» сам Гаврилов, радикалы облили его водой и попытались отобрать документы. После этого в Тбилиси около здания парламента начался митинг, собравшиеся требовали, чтобы представители российской делегации покинули страну. По данным «Рустави», во двор парламента были стянуты силы полиции и спецтехника.

Протестующие позже перешли во двор отеля Radisson, где находился Гаврилов. Демонстранты закидали здание яйцами и бутылками, отмечает «РИА Новости».