Рестораторы в Тбилиси отреагировали на запрет полетов из России в Грузию

Владельцы баров и ресторанов в Тбилиси прокомментировали решение Москвы запретить российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию, а грузинским — в Россию.

Владелец Java-бара в Тбилиси Сергей Тувакин в беседе с РБК предположил, что после запрета перелетов турпоток может снизиться на 50–70%. «Не все хотят летать окружными путями через другие города. Решение [о запрете перелетов], на мой взгляд, совершенно безумное. Большинство моих клиентов — 70–80% — русские. Если через две недели их не станет, мне придется придумывать что-то другое, потому что иностранные туристы хотят немного другого, чем то, что мы предлагаем. У нас кухня, привычная для россиян», — отметил он в разговоре с РБК.

Но пока оттока туристов не наблюдается, уточнил Тувакин. «Сегодня вообще был наш лучший день за всю историю. Мы накормили какое-то безумное количество людей. Думаю, это те, кто путешествует по Грузии и на выходные возвращается в Тбилиси», — объяснил бизнесмен.

Владелец Skola Coffee & Wine Bar Вахтанг Берая уверен, что нынешние события не остановят россиян, желающих посетить Грузию. «Грузия уже проходила через подобные санкции, но для тех, кто по-настоящему хотел посетить нашу страну, это являлось ничтожным препятствием. Примерно 20% моих клиентов составляют российские туристы. Возможно, 10% туристов мы потеряем, но это не станет чем-то фатальным для экономики страны. В любом случае, это будет видно только через пару месяцев после введения этих санкций», — предположил он в разговоре с РБК.

В Тбилиси продолжаются акции протеста, их участники выступают с антироссийскими лозунгами. Поводом для этого стал инцидент с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова 20 июня. Во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте он сел в кресло его спикера. Представители оппозиционных грузинских партий потребовали, чтобы российская делегация покинула зал заседаний.



21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию и поручил правительству вывезти из Грузии всех российских туристов. 22 июня Минтранс также с 8 июля запретил грузинским авиакомпаниям летать в Россию.