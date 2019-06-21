Путин поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии

Речь идет о президентском указе об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и защите ее граждан на фоне обострения ситуации в Грузии

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Президент России Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан. Документ опубликован вечером в пятницу на сайте Кремля.

Из документа следует, что с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии. В связи с этим российским туроператорам рекомендовано временно прекратить продажу туров в эту страну.

Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

В Грузии сейчас находится несколько тысяч российских туристов — больше всего, по ее словам, самостоятельных туристов — их «раза в 2–2,5 больше, чем клиентов туроператоров», сказала РБК исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По ее словам, предполагается, что до 8 июля все они должны вернуться.