Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта» ушел в отставку, сообщает Reuters. По данным грузинской телекомпании «Имеди», решение об отставке Кобахидзе было принято на заседании политического совета «Грузинской мечты».

Отставка произошла на фоне происходящих в Тбилиси массовых акций протеста, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий, сам же Кобахидзе, который в тот момент находился за пределами Грузии, назвал появление российского депутата в его кресле тяжелым зрелищем.

«Всем было очень тяжело видеть то, что мы видели в зале заседаний парламента. Россия — страна, оккупировавшая 20% нашей территории, и официального представителя этой страны, сидящего в кресле председателя парламента, было очень тяжело видеть. То, что мы видели в зале заседаний парламента, было абсолютно неприемлемым», — сказал Кобахидзе.