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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,18%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, представляющий партию «Грузинская мечта» ушел в отставку, сообщает Reuters. По данным грузинской телекомпании «Имеди», решение об отставке Кобахидзе было принято на заседании политического совета «Грузинской мечты».

Отставка произошла на фоне происходящих в Тбилиси массовых акций протеста, вспыхнувших после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия, открыл ее заседание в парламенте Грузии, сидя в кресле спикера. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных грузинских партий, сам же Кобахидзе, который в тот момент находился за пределами Грузии, назвал появление российского депутата в его кресле тяжелым зрелищем.

«Всем было очень тяжело видеть то, что мы видели в зале заседаний парламента. Россия — страна, оккупировавшая 20% нашей территории, и официального представителя этой страны, сидящего в кресле председателя парламента, было очень тяжело видеть. То, что мы видели в зале заседаний парламента, было абсолютно неприемлемым», — сказал Кобахидзе.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Грузия
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