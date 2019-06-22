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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Около парламента Грузии начался новый митинг
Фото: Полина Химшиашвили

В Тбилиси перед зданием парламента начался новый митинг, передает корреспондент РБК. Прямую трансляцию акции ведет Первый грузинский канал.

Люди стоят на площадке перед парламентом, с обеих сторон проспекта Руставели. Движение по нему перекрыли.

Первым перед собравшимися выступил директор ивент-компании «Формулы креатив» Михаил Мшвилдадзе. За ним расположен транспарант, на котором написано «Гахария (главу МВД. — РБК) в отставку, выборы провести». Мшвилдадзе назвал министра внутренних дел Георгия Гахарию «наместником российской империи». Мшвилдадзе также потребовал освободить всех, кто был задержан в предыдущие дни протеста, добавив, что это не партийный протест. 

Как отмечает телеканал «Рустави», протестующие требуют, чтобы Гахария ушел в отставку до конца дня. 

Стихийный митинг в Грузии начался вечером 20 июня после инцидента с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым. Протестующие выступили против «российской оккупации» Грузии, потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД, а также проведения досрочных выборов. После митинга Кобахидзе покинул должность. 

Организаторы субботней акции заявили, что она продолжится до тех пор, пока не будут полностью удовлетворены их требования.


 

Теги: Грузия
РБК
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