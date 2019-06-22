Около парламента Грузии начался новый митинг

Фото: Полина Химшиашвили

В Тбилиси перед зданием парламента начался новый митинг, передает корреспондент РБК. Прямую трансляцию акции ведет Первый грузинский канал.

Люди стоят на площадке перед парламентом, с обеих сторон проспекта Руставели. Движение по нему перекрыли.

Первым перед собравшимися выступил директор ивент-компании «Формулы креатив» Михаил Мшвилдадзе. За ним расположен транспарант, на котором написано «Гахария (главу МВД. — РБК) в отставку, выборы провести». Мшвилдадзе назвал министра внутренних дел Георгия Гахарию «наместником российской империи». Мшвилдадзе также потребовал освободить всех, кто был задержан в предыдущие дни протеста, добавив, что это не партийный протест.

Как отмечает телеканал «Рустави», протестующие требуют, чтобы Гахария ушел в отставку до конца дня.

Стихийный митинг в Грузии начался вечером 20 июня после инцидента с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым. Протестующие выступили против «российской оккупации» Грузии, потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД, а также проведения досрочных выборов. После митинга Кобахидзе покинул должность.