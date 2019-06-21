Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию

Должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией

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Условием снятия запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация обстановки в стране. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан. Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан, в том числе коммерческие, с территории России на территорию Грузии. Туроператорам рекомендовано временно прекратить продажу туров в эту страну. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в Россию граждан страны, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.