Саакашвили предложил украинцам ехать в Грузию вместо россиян

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина» призвал украинских граждан отправляться на отдых в Грузию вместо россиян. Так он прокомментировал решение Москвы временно запретить российским авиакомпаниям рейсы в Грузию.

По словам Саакашвили, он намерен встретиться с руководством авиакомпаний Украины и обсудить с ними снижение цен. «К туроператорам я хочу обратиться: сделайте человеческие условия, потому что люди не могут себе позволить», — добавил он.

По словам политика, происходящее в Грузии связано с тем, что россияне «вообще обнаглели до конца»: «привезли реально одного оккупанта, который воссел в парламенте Грузии, поднял российский флаг».

20 июня в парламенте страны произошел инцидент с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергея Гаврилова. Во время заседания он сел в кресло спикера. После этого оппозиционные партии Грузии выразили протест и потребовали от российской делегации немедленно покинуть зал заседания. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом».