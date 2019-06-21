Политика , 09:22
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Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж
Вечером в четверг в Тбилиси началась акция протеста из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время выступления в парламенте Грузии сел в кресло председателя. Протестующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Они также попытались прорваться в здание парламента. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В столкновениях пострадали несколько десятков человек