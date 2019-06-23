Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

«Зурабишвили в интервью заявила: «Туристы из России ДОЛЖНЫ приезжать в Грузию, так как ее любят...» Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?», — написала Захарова.

Материал дополняется