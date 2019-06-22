Минтранс назвал дату запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию

В ведомстве объяснили этот шаг необходимостью обеспечить безопасность и просроченной задолженностью. С этой же даты, как стало известно ранее, приостановят полеты российских авиакомпаний в Грузию

Фото: Давид Хизанишвили / РИА Новости

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минтранс. Сообщение позднее появилось на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что причиной приостановки полетов являются необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В сообщении Минтранса сказано, что в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. «Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее», — сообщает ведомство.

Приостановка полетов грузинских авиакомпаний в Россию продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и погашения задолженности, добавили в Минтрансе.

Там уточнили, что грузинская сторона уже уведомлена о соответствующем решении. «Авиационные власти России уведомили также о готовности к проведению консультаций с грузинской стороной», — сказано в сообщении Минтранса.

РБК направил запросы в Georgian Airlines и MyWay Airlines. Во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от комментариев отказались.