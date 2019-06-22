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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Протесты в Грузии ,  
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Минтранс назвал дату запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию
В ведомстве объяснили этот шаг необходимостью обеспечить безопасность и просроченной задолженностью. С этой же даты, как стало известно ранее, приостановят полеты российских авиакомпаний в Грузию
Фото: Давид Хизанишвили / РИА Новости

Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию с 8 июля, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минтранс. Сообщение позднее появилось на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что причиной приостановки полетов являются необходимость обеспечения достаточной безопасности и просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». В сообщении Минтранса сказано, что в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет $792,5 тыс. и 592,2 тыс. руб. «Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее», — сообщает ведомство.

Приостановка полетов грузинских авиакомпаний в Россию продлится до предоставления российской стороне программ авиабезопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines и погашения задолженности, добавили в Минтрансе.

Там уточнили, что грузинская сторона уже уведомлена о соответствующем решении. «Авиационные власти России уведомили также о готовности к проведению консультаций с грузинской стороной», — сказано в сообщении Минтранса.

РБК направил запросы в Georgian Airlines и MyWay Airlines. Во ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от комментариев отказались.

Решение российских авиационных властей о приостановке полетов авиакомпаний Грузии в Россию последовали на следующий день после президентского указа, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Этим же указом Владимир Путин поручил правительству принять меры по вывозу всех российских туристов из Грузии.

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События разворачиваются на фоне обострения российско-грузинских отношений из-за инцидента с участием депутата Госдумы и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. 20 июня во время заседания ассамблеи в грузинском парламенте сел в кресло его спикера. Сам депутат объяснял, что сел туда, куда его пригласила сесть принимающая сторона.

Видео: РБК

Тем не менее оппозиционные грузинские партии резко отреагировали на поступок Гаврилова и потребовали от россиян немедленно покинуть зал заседания. На улицах вспыхнули акции протеста антироссийской направленности. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя ситуацию, назвала Россию «врагом и оккупантом» Грузии и заявила, что раскол в ее стране «на руку» только Москве.

Автор: Мария Бондаренко
При участии: Любовь Порываева, Мария Кокорева
Теги: Грузия, Минтранс
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