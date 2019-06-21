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Золото $1 450 (+3,7%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+15,43%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
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Протесты в Грузии ,  
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Минздрав Грузии сообщил о 240 пострадавших при столкновениях в Тбилиси

В результате столкновений между протестующими и силовиками в Тбилиси пострадали 240 человек, 80 из них — полицейские. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Заза Бочуа, передает грузинский «Первый канал».

Из пострадавших 102 человека все еще остаются в больницах, остальные покинули медучреждения после оказания первой помощи. Состояние одного из госпитализированных тяжелое, двоим были сделаны операции. По словам Бочуа, у пострадавших в основном были ушибы, кровоподтеки и травмы глаз.

По данным «Новости Грузия», по меньшей мере два человека лишились глаз от резиновых пуль, которыми полицейские разгоняли демонстрантов. Среди пострадавших оказались и журналисты.

Фотогалерея 
Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж

Протесты в Грузии начались вечером в четверг, 20 июня, после того как в здании парламента прошло заседание Межпарламентской ассамблеи православия. На него приехал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, президент этой организации. Организаторы посадили его в кресло спикера парламента страны, что вызвало недовольство оппозиции. Кроме того, Гаврилов во время выступления упомянул о необходимости признания Южной Осетии и Абхазии, которые Тбилиси считает территориями, оккупированными Россией.

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Теги: Грузия, Тбилиси, протесты
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