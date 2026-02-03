 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Москва vs Петербург: где жилье дороже и ликвиднее

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Недвижимость
Что общего у рынков недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, а в чем — различие, выясняем вместе с автором книги «Исповедь риэлтора», основателем агентства недвижимости «Мегаагента» Русланом Соешевым

• [00:01] Сравнение цен вторички и элитки
• [03:11] Топ-локации и «золотые» острова
• [05:33] Стоимость комфорт-класса и массовых новостроек
• [08:00] Объемы продаж и разрыв по деньгам
• [09:45] Коммунальные квартиры и центр Петербурга
• [12:23] Загородный рынок и «золотой треугольник»
• [15:17] Инвестиции, аренда и где доходность выше

Москва существенно опережает Петербург по ценам и денежным объемам сделок, а также по инфраструктуре и скорости рынка: элитка в столице достигает 10–17 млн руб. за 1 кв. м против 2–5 млн руб. в Петербурге, комфорт-класс в Москве оценивается уже ближе к 30 млн руб. за «двушку» против 15–17 млн руб. в северной столице. При этом Петербург берет за счет масштабного исторического центра, дореволюционного фонда и сильного туристического потока, что поддерживает спрос как на элитные локации у воды, так и на посуточную аренду.

В массовом сегменте Петербург развивает крупные проекты-«спутники» и точечную застройку с упором на парки и экологию, тогда как Москва делает ставку на более развитую транспортную сеть и новые территории. Для инвестора Москва привлекательнее по длительной аренде и ликвидности, Петербург — по посуточной аренде и отдельным новостройкам с ростом до 40% на этапе входа; выбор между городами упирается в баланс инфраструктуры и «флера» городской среды.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Игнат Бушухин
новостройки Москва Санкт-Петербург
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
ЦБ отметил рекорд по выдаче семейной ипотеки в конце 2025 года Недвижимость, 15:59
Самая титулованная украинка в истории Олимпиады сообщила о беременности Спорт, 15:59
В регионы России на фоне морозов обновили рекорд энергопотребления Общество, 15:56
«Галс-Девелопмент» объявил конкурс архитектурной фотографии Пресс-релиз, 15:54
Парламент Норвегии проголосовал против республики и сохранил монархию Политика, 15:54
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией Политика, 15:51
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Changan анонсировал появление автобренда Deepal в России Авто, 15:50
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
РАДИО
 Политика, 15:48
В США сообщили об эффекте тестовой вакцины от ВИЧ после одной инъекции Общество, 15:46
Офисное здание в Чикаго удалось продать на 87% дешевле, чем до пандемии Финансы, 15:36
Юристы объяснили, когда проверка телефона в метро будет нарушением закона Общество, 15:28
Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах Общество, 15:27
Сын Светланы Жильцовой назвал причину ее смерти Общество, 15:26