Москва vs Петербург: где жилье дороже и ликвиднее

Что общего у рынков недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, а в чем — различие, выясняем вместе с автором книги «Исповедь риэлтора», основателем агентства недвижимости «Мегаагента» Русланом Соешевым

• [00:01] Сравнение цен вторички и элитки

• [03:11] Топ-локации и «золотые» острова

• [05:33] Стоимость комфорт-класса и массовых новостроек

• [08:00] Объемы продаж и разрыв по деньгам

• [09:45] Коммунальные квартиры и центр Петербурга

• [12:23] Загородный рынок и «золотой треугольник»

• [15:17] Инвестиции, аренда и где доходность выше

Москва существенно опережает Петербург по ценам и денежным объемам сделок, а также по инфраструктуре и скорости рынка: элитка в столице достигает 10–17 млн руб. за 1 кв. м против 2–5 млн руб. в Петербурге, комфорт-класс в Москве оценивается уже ближе к 30 млн руб. за «двушку» против 15–17 млн руб. в северной столице. При этом Петербург берет за счет масштабного исторического центра, дореволюционного фонда и сильного туристического потока, что поддерживает спрос как на элитные локации у воды, так и на посуточную аренду.

В массовом сегменте Петербург развивает крупные проекты-«спутники» и точечную застройку с упором на парки и экологию, тогда как Москва делает ставку на более развитую транспортную сеть и новые территории. Для инвестора Москва привлекательнее по длительной аренде и ликвидности, Петербург — по посуточной аренде и отдельным новостройкам с ростом до 40% на этапе входа; выбор между городами упирается в баланс инфраструктуры и «флера» городской среды.