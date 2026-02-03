Москва vs Петербург: где жилье дороже и ликвиднее
• [03:11] Топ-локации и «золотые» острова
• [05:33] Стоимость комфорт-класса и массовых новостроек
• [08:00] Объемы продаж и разрыв по деньгам
• [09:45] Коммунальные квартиры и центр Петербурга
• [12:23] Загородный рынок и «золотой треугольник»
• [15:17] Инвестиции, аренда и где доходность выше
Москва существенно опережает Петербург по ценам и денежным объемам сделок, а также по инфраструктуре и скорости рынка: элитка в столице достигает 10–17 млн руб. за 1 кв. м против 2–5 млн руб. в Петербурге, комфорт-класс в Москве оценивается уже ближе к 30 млн руб. за «двушку» против 15–17 млн руб. в северной столице. При этом Петербург берет за счет масштабного исторического центра, дореволюционного фонда и сильного туристического потока, что поддерживает спрос как на элитные локации у воды, так и на посуточную аренду.
В массовом сегменте Петербург развивает крупные проекты-«спутники» и точечную застройку с упором на парки и экологию, тогда как Москва делает ставку на более развитую транспортную сеть и новые территории. Для инвестора Москва привлекательнее по длительной аренде и ликвидности, Петербург — по посуточной аренде и отдельным новостройкам с ростом до 40% на этапе входа; выбор между городами упирается в баланс инфраструктуры и «флера» городской среды.
