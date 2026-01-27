Как устроен рынок Light Industrial и кто на нем зарабатывает

 Перейти к основному контенту
Формат Light Industrial в Москве занимает лишь 2–3% рынка производственно-складской недвижимости, но уже дает инвесторам до 13–20% годовых, рассказал Радио РБК управляющий директор Skladman USG / ПАрСК Евгений Нумеров
Фото: Александр Рыжков / Shutterstock
Фото: Александр Рыжков / Shutterstock

Light Industrial — это многофункциональные блоки, где совмещаются производство, склад, шоурум, магазин и офис. В московском регионе сегмент пока занимает около 1 млн против 35 млн кв. м классических складов, но быстро развивается: покупателями становятся как компании (особенно из пищевого производства, медицины, оборудования и FMCG), так и частные инвесторы, рассматривающие формат как альтернативу квартирам и стрит-ретейлу. Об этом в эфире Радио РБК рассказал управляющий директор Skladman USG / ПАрСК Евгений Нумеров.

По словам Нумерова, цена внутри МКАД начинается примерно от 200 тыс. руб. за квадратный метр, за пределами — от 140–160 тыс. руб., доходность может составлять 13–20% при окупаемости 6–7 лет. Среди рисков он выделил малый масштаб проектов и слабую эксплуатацию, а среди трендов — рост многоэтажности, запрос на качественную среду и инфраструктуру, ориентацию на молодых сотрудников и сегментацию форматов от 500–1000 кв. м к более мелким блокам.

