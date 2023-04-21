Медведев назвал Британию «вечным врагом» после санкций из-за Кара-Мурзы

Медведев о санкциях из-за Кара-Мурзы: Британия была, есть и будет нашим вечным врагом

В санкциях из-за дела Кара-Мурзы Медведев увидел веру британских властей в собственную исключительно и в то, что ограничительные меры станут «страшным наказанием» для россиян. «Впрочем, плевать на их решения», — написал он

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Великобритания была, есть и будет врагом России до тех пор, пока «не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», написал в своем телеграм-канале заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя санкции Лондона в отношении судьи и силовиков из-за дела оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом).

«Под санкции попал состав российского суда, рассматривавший дела по тяжким преступлениям в отношении наших граждан, а чуть ранее посол этой страны что-то тявкал у здания нашего суда», — сообщил Медведев.

Он выразил мнение, что британские власти верят в собственную исключительно и то, что санкции станут «страшным наказанием» для российских должностных лиц.

«Впрочем, плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал Медведев.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках про армию. 21 апреля Великобритания объявила о санкциях в отношениях пяти россиян, которые, по версии Лондона, причастны «к отравлению и аресту» политика и журналиста.