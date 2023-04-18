МИД объявил демарш послам США и Канады из-за заявлений о Кара-Мурзе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 89,57 (-0,09) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 81,6 (-0,03) Инвестиции, 16:40
Потапова с победы стартовала на турнире WTA в Штутгарте Спорт, 19:04
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 19:00
Акции «Мечела» обновили максимум с января 2017 года Инвестиции, 18:55
Аналитики заметили рост доли готовых к торгу собственников и риелторов Недвижимость, 18:50
ЦБ ответил на обвинения в принятии решений по приказу «мировой закулисы» Финансы, 18:45
МИД объявил демарш послам США и Канады из-за заявлений о Кара-Мурзе Политика, 18:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:39
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
Дворкович назвал уникальным матч Непомнящего и Дин Лижэня за корону Спорт, 18:39
В Кремле сообщили, что разговоров о новой волне мобилизации «не ведется» Политика, 18:36
Госдума приняла закон о восстановлении жилищных счетов военнослужащим Недвижимость, 18:27
Собянин сообщил о ходе работ по возрождению уникального пространства ВДНХ Город, 18:21
Politico узнало о подготовке США «беспрецедентных мер» против Китая Политика, 18:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:59
Сборную России по баскетболу не допустили до отбора на Олимпиаду Спорт, 17:53
Политика ,  
0 

МИД объявил демарш послам США и Канады из-за заявлений о Кара-Мурзе

МИД выразил протест послам США и Канады из-за осуждения приговора Кара-Мурзе

МИД объявил демарш послам США и Канады из-за заявлений о Кара-Мурзе
Video

Вызванным в российский МИД послам США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер выразили «решительный протест» из-за критики приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), осужденному на 25 лет колонии строгого режима. Сообщения об этом размещены на сайте ведомства.

В МИДе подчеркнули, что считают высказывания послов в поддержку Кара-Мурзы вмешательством во внутренние дела России, и предупредили о негативных последствиях для отношений со странами.

«Любые шаги американской стороны, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, а также использование дипмиссии для прикрытия подрывной работы будут жестко пресекаться. <...> Злоупотребляющие своим статусом сотрудники посольства США досрочно завершат пребывание в Москве», — говорится в сообщении о демарше послу США.

До этого протест из-за осуждения приговора Кара-Мурзе выразили также британскому послу Деборе Броннерт. Дипломаты после оглашения приговора раскритиковали решение суда и требовали освободить публициста. Трейси назвала приговор попыткой заставить несогласных с политикой властей молчать.

Кара-Мурзу 17 апреля приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене, участии в «нежелательной организации» и фейках об армии. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. В последнем слове оппозиционер заявил, что его преследуют за политические взгляды и он не раскаивается.

Читайте на РБК Pro
Набрали кредитов и разводятся: как делить общие долги семейного бизнеса
Реестр для недобросовестных: как не лишиться госзаказов и репутации
Что спрашивают на собеседовании в ИТ: 6 нестандартных вопросов рекрутеров
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Владимир Кара-Мурза МИД протест демарш посол США в России посол Канады
Материалы по теме
МИД пригрозил разжигающим рознь и вражду дипломатам выдворением из России
Политика
МИД России вызвал послов США, Британии и Канады
Политика
В ЕС раскритиковали приговор Кара-Мурзе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter