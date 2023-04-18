МИД объявил демарш послам США и Канады из-за заявлений о Кара-Мурзе

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Вызванным в российский МИД послам США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер выразили «решительный протест» из-за критики приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), осужденному на 25 лет колонии строгого режима. Сообщения об этом размещены на сайте ведомства.

В МИДе подчеркнули, что считают высказывания послов в поддержку Кара-Мурзы вмешательством во внутренние дела России, и предупредили о негативных последствиях для отношений со странами.

«Любые шаги американской стороны, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, а также использование дипмиссии для прикрытия подрывной работы будут жестко пресекаться. <...> Злоупотребляющие своим статусом сотрудники посольства США досрочно завершат пребывание в Москве», — говорится в сообщении о демарше послу США.

До этого протест из-за осуждения приговора Кара-Мурзе выразили также британскому послу Деборе Броннерт. Дипломаты после оглашения приговора раскритиковали решение суда и требовали освободить публициста. Трейси назвала приговор попыткой заставить несогласных с политикой властей молчать.

Кара-Мурзу 17 апреля приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене, участии в «нежелательной организации» и фейках об армии. Ему также назначили штраф в размере 400 тыс. руб. и запретили заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. В последнем слове оппозиционер заявил, что его преследуют за политические взгляды и он не раскаивается.