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Латвия запретила въезд десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе
Глава МИД Латвии Ринкевичс объявил о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Владимир Кара-Мурза
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил в своем Twitter, что власти запрещают въезд в страну десяти россиянам, связанным с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом). 17 апреля Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии.
Ринкевичс осудил приговор, назвал его несправедливым и суровым, а дело Кара-Мурзы — фиктивным. Он призвал Евросоюз ввести новые санкции против Москвы.
Решение суда раскритиковал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который призвал освободить оппозиционера.
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