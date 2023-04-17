Латвия запретила въезд десяти россиянам из-за приговора Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза (Фото: moscowcourts / Telegram)

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил в своем Twitter, что власти запрещают въезд в страну десяти россиянам, связанным с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом). 17 апреля Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии.

Ринкевичс осудил приговор, назвал его несправедливым и суровым, а дело Кара-Мурзы — фиктивным. Он призвал Евросоюз ввести новые санкции против Москвы.

Решение суда раскритиковал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который призвал освободить оппозиционера.

Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии Политика

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