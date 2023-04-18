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МИД выразил протест послу Британии из-за осуждения приговора Кара-Мурзе
МИД выразил протест послу Британии Броннерт из-за заявлений по приговору Кара-Мурзе
Дебора Броннерт выходит из здания МИД России
Вызванной в МИД послу Великобритании Деборе Броннерт выразили протест из-за ее «недопустимых высказываний» и «провокационных заявлений» Лондона в связи с приговором российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) к 25 годам лишения свободы.
«Броннерт было указано на то, что расцениваем как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны призывы иностранных дипломатов отменить вердикт российского суда», — говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства.
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