МИД выразил протест послу Британии из-за осуждения приговора Кара-Мурзе

Дебора Броннерт выходит из здания МИД России (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вызванной в МИД послу Великобритании Деборе Броннерт выразили протест из-за ее «недопустимых высказываний» и «провокационных заявлений» Лондона в связи с приговором российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) к 25 годам лишения свободы.

«Броннерт было указано на то, что расцениваем как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны призывы иностранных дипломатов отменить вердикт российского суда», — говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства.

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