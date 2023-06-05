ЕС ввел санкции против судей и начальника «Водника» по делу Кара-Мурзы

Под санкции попали замминистра юстиции, следователи, выдвигавшие обвинения и судья, выносившие решения по делу оппозиционера. Россия ранее называла ограничения вмешательством во внутренние дела

Оглашение приговора Владимиру Кара-Мурзе (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

ЕС включил в санкционный список девять россиян, говорится в журнале Евросоюза. Ограничения введены за нарушения прав человека, в частности они связаны с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом), приговоренного к 25 годам.

«Союз решительно осуждает решение московского суда приговорить оппозиционного политика, демократического активиста и откровенного критика Кремля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по политически мотивированным обвинениям. Союз призывает Россию немедленно и безоговорочно освободить всех заключенных по политически мотивированным обвинениям», — говорится в сообщении.

Под санкции попали:

замминистра юстиции Олег Свириденко, курирующий департаменты, отвечающие за соблюдение закона об иноагентах;

следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК Андрей Задачин, который предъявил обвинение и просил суд задержать оппозиционера;

руководитель Главного следственного управления СК Денис Колесников, который дал разрешение на выдвижение обвинений против Кара-Мурзы;

четверо судей (судья Хамовнического суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров), которые выносили решения об аресте и приговоре оппозиционеру;

начальник СИЗО-5 «Водник» Дмитрий Комнов, где содержится оппозиционер;

выступавший экспертом в этом процессе директор организации «Независимый эксперт» Данила Михеев.

В апреле санкции по делу Кара-Мурзы ввела Великобритания. Тогда помимо судей и следователей в список попали сотрудники ФСБ, которые были «членами оперативной группы, которая неоднократно следила за Кара-Мурзой», когда он был отравлен в 2015 и 2017 годах, утверждали в британском МИДе. В марте свои ограничения против трех человек ввели США.

Посольство России в Вашингтоне назвало санкции вмешательством во внутренние дела, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил , что Британия «была, есть и будет нашим вечным врагом».

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках про армию 17 апреля . Оппозиционер вину не признал и заявил, что его преследуют за политические взгляды. С критикой в адрес Москвы из-за приговора выступили США, Канада, Британия и Евросоюз. МИД в ответ вызвал послов западных стран и выразили им «решительный протест», назвав высказывания по поводу решения суда вмешательством во внутренние дела России.