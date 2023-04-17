Песков не стал комментировать 25 лет колонии для Кара-Мурзы
Кремль никогда не комментирует судебные решения, не будет этого делать и в случае с приговором оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз», — сказал он.
Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу (признан иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках об армии. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. Оппозиционер в последнем слове заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание».
Дело о распространении фейков об армии против Кара-Мурзы завели после его выступления в США 15 марта 2022 года перед членами палаты представителей штата Аризона. Летом против него возбудили дело по ст. 284.1 УК (деятельность «нежелательной организации») из-за его работы на посту заместителя председателя «Открытой России» (организация признана «нежелательной» и прекратила свою деятельность). В октябре было возбуждено третье дело — по ст. 275 УК (госизмена) — из-за трех выступлений публициста за рубежом.
После решения суда власти Латвии запретили въезд в страну десяти россиянам, связанным с делом Кара-Мурзы. МИД страны осудил приговор, а дело назвал фиктивным.