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МИД пригрозил разжигающим рознь и вражду дипломатам выдворением из России

МИД: заявления западных послов о приговоре Кара-Мурзе являются вмешательством и лицемерием
Захарова назвала заявления послов Канады, США и Британии о 25-летнем тюремном сроке Кара-Мурзе неприемлемыми и пригрозила дипломатам выдворением, если они продолжат «разжигать рознь и вражду» в российском обществе
Владимир Кара-Мурза (на экране)
Владимир Кара-Мурза (на экране) (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Заявления американского, британского и канадского послов в России о приговоре оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), получившему 25 лет тюрьмы, являются вмешательством во внутренние дела страны и недопустимы, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Считаем неприемлемыми высказывания посла Британии в Москве Деборы Броннерт после вынесения Московским городским судом приговора гражданину Российской Федерации Владимиру Кара-Мурзе по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Иначе как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия эти действия назвать нельзя», — заявила Захарова.

Она отметила, что не понимает, почему британские дипломаты судят о «справедливости судебных приговоров в отношении граждан других стран в юрисдикции, не имеющей никакого отношения к Лондону».

Броннерт ранее потребовала отменить решение суда и заявила, что дипмиссия будет поддерживать Кара-Мурзу и надеяться на его освобождение. Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил ТАСС, что МИД Великобритании потребовал предоставить консульский доступ к Кара-Мурзе, поскольку он имеет британское подданство. Но дипломат отметил, что это не имеет значения для суда, поскольку у России и Британии нет соглашения о двойном гражданстве.

Приговор оппозиционеру подвергли критике также посол США в России Линн Трейси и посол Канады Элисон Леклер. Они заявили, что решение суда — это попытка заглушить несогласных. Подобные высказывания Захарова сочла циничными, поскольку в этих странах «беззастенчиво» нарушают права человека и преследуют «инакомыслящих».

Представитель МИДа добавила, что те дипломаты, которые вовлечены «в подрывную работу» по «разжиганию розни и вражды» в российском обществе, будут «выдворяться из России».

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Суд назначил Кара-Мурзе помимо срока в 25 лет в колонии строгого режима штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. Приговор вынесен по совокупности трех обвинений.

В своем последнем слове оппозиционер заявил, что его преследуют за политические взгляды и он не раскаивается. «Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении», — сказал он.

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Мария Захарова Владимир Кара-Мурза МИД

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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