США ввели санкции из-за уголовных дел против Кара-Мурзы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 16:19
Как изменится образование в ближайшие годы РБК и Ростелеком, 19:39
Семьям погибших при атаке в Брянской области выплатят по миллиону рублей Политика, 19:35
АвтоВАЗ планирует выпустить в течение года около 100 тыс. Lada Vesta NG Авто, 19:32
ФБР проверит связь Ди Каприо с подозреваемым в отмывании денег Общество, 19:25
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ Спорт, 19:24
Власти сообщили о еще одном пострадавшем при нападении в Брянской области Политика, 19:20
США ввели санкции из-за уголовных дел против Кара-Мурзы Политика, 19:17
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 19:12
Рублев написал: «Цой жив» на камере после победы над Зверевым в Дубае Спорт, 18:57
Эксперты заявили о риске ожирения у 50% населения планеты к 2035 году Life, 18:51
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 18:44
Экс-капитан «Локомотива» назвал фактор Карпина мотивацией для Дзюбы Спорт, 18:39
Падение биткоина и кризис криптобанка Silvergate. Главные события недели Крипто, 18:30
СК наградил медалью пострадавшего в Брянской области мальчика Общество, 18:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

США ввели санкции из-за уголовных дел против Кара-Мурзы

Минфин США ввел санкции против трех россиян из-за дел против Владимира Кара-Мурзы
Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США ввели санкции против трех россиян, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к нарушению прав оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр физлиц-иноагентов), говорится в сообщении американского Минфина. В России против Кара-Мурзы возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о дискредитации российской армии. Он находится под арестом.

В числе лиц, в отношении которых США ввели санкции, указаны:

  • Судья Басманного суда Елена Ленская;
  • Оперуполномоченный Главного следственного управления Следственного комитета России Андрей Задачин;
  • Данила Михеев, который, как указывает Минфин США, выступал экспертом-свидетелем по делу Кара-Мурзы.

Санкции в отношении вышеуказанных лиц введены в соответствии с «Актом Магнитского», указано на сайте американского Минфина. 

3 марта в этот санкционный список также включены

  • Заместитель главы Минюста Олег Свириденко;
  • Судья Мосгорсуда Илья Козлов;
  • Судья Хамовнического суда Диана Мищенко.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Как CEO компании избежать пяти самых частых ошибок в эмиграции
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Байден готовит налог на миллиардеров. Сколько заплатят Маск и Безос
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter