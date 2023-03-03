Минфин США ввел санкции против трех россиян из-за дел против Владимира Кара-Мурзы

США ввели санкции из-за уголовных дел против Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США ввели санкции против трех россиян, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к нарушению прав оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр физлиц-иноагентов), говорится в сообщении американского Минфина. В России против Кара-Мурзы возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о дискредитации российской армии. Он находится под арестом.

В числе лиц, в отношении которых США ввели санкции, указаны:

Судья Басманного суда Елена Ленская;

Оперуполномоченный Главного следственного управления Следственного комитета России Андрей Задачин;

Данила Михеев, который, как указывает Минфин США, выступал экспертом-свидетелем по делу Кара-Мурзы.

Санкции в отношении вышеуказанных лиц введены в соответствии с «Актом Магнитского», указано на сайте американского Минфина.

3 марта в этот санкционный список также включены:

Заместитель главы Минюста Олег Свириденко;

Судья Мосгорсуда Илья Козлов;

Судья Хамовнического суда Диана Мищенко.

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