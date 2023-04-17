В ЕС раскритиковали приговор Кара-Мурзе

В ЕС осудили приговор Владимиру Кара-Мурзе, назвав его «политически мотивированным». Мосгорсуд приговорил его по обвинению в госизмене и делу о фейках к 25 годам колонии строгого режима

Владимир Кара-Мурза (Фото: moscowcourts / Telegram)

В Брюсселе «решительно осудили» приговор российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), назвав его «политически мотивированным». Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС, опубликованном в понедельник.

В заявлении отмечается, что «возмутительно жесткое решение суда» — это «оказание давления на активистов, правозащитников», выступающих с антивоенными заявлениями.

Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист, бывший председатель Фонда Бориса Немцова за свободу. В 2015–2016 годах занимал должность заместителя главы Партии народной свободы, с сентября 2019 года по февраль 2022-го вел передачу на «Эхе Москвы» и программу «Грани недели» на «Радио Свобода» (Минюст внес ее в реестр СМИ-иноагентов). Являлся участником демократического движения «Солидарность» и координационного совета российской оппозиции.

В понедельник Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии, сообщили РБК в суде. Суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения. Такой срок он получил по совокупности трех обвинений.

Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов. Защита дважды требовала отвод председательствующего судьи Сергея Подопригорова. В обосновании адвокатов говорилось, что судья не может беспристрастно вести процесс, так как он с подачи Владимира Кара-Мурзы был включен в санкционный список Магнитского. В 2017 году Подопригоров и еще ряд судей обращались в Минфин США с просьбой исключить их из списка.

Кремль отказался комментировать приговор Кара-Мурзе. «Мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и на сей раз», — сказал представитель президента России Дмитрий Песков.