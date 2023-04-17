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Посол США назвала приговор Кара-Мурзы «признаком репрессий»

Посол США в России Трейси призвала немедленно освободить осужденного на 25 лет Кара-Мурзу
Владимир Кара-Мурза (на экране)
Владимир Кара-Мурза (на экране) (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Решение суда приговорить оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом) к 25 годам лишения свободы является «ужасным признаком репрессий», Вашингтон призывает немедленно освободить его, говорится в поступившем в РБК заявлении посла США в России Линн Трейси.

«Это решение является попыткой заставить замолчать инакомыслие в этой стране и показать пример тем, у кого хватает смелости предложить альтернативу политике российского правительства. Как утверждал Кара-Мурза, говорить правду власти — это поступок патриота, а не предателя», — сказала дипломат.

Трейси подчеркнула, что поддерживает «право Кара-Мурзы и каждого россиянина иметь право голоса в отношении своей страны».

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и «фейках» об армии, а также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Дело о распространении «фейков» возбудили после выступления оппозиционера в США перед членами палаты представителей штата Аризона в марте прошлого года. Ему инкриминировали ст. 284.1 УК (деятельность «нежелательной организации») из-за работы на посту заместителя председателя «Открытой России» (признана нежелательной и прекратила свою деятельность). В октябре было возбуждено третье дело, по ст. 275 УК (госизмена), из-за трех выступлений Кара-Мурзы за рубежом.

Рассмотрение по существу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов. Кара-Мурза свою вину не признал и счел уголовное преследование политически мотивированным. В последнем слове он заявил, что «такая сейчас в России цена за немолчание».

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Владимир Кара-Мурза приговор посол США в России новости
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