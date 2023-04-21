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Британия ввела санкции против «агентов ФСБ» и судьи из-за дела Кара-Мурзы

Британия ввела санкции против сотрудников ФСБ, судьи и следователей из-за дела Кара-Мурзы
Кара-Мурзу приговорили к 25-летнему сроку по делам о госизмене и фейках об армии. Лондон объяснил введение санкций приговором и двумя попытками его отравить. Французские специалисты нашли у него высокие концентрации ртути и цинка
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян, причастных «к отравлению и аресту» политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом) и приговоренного к 25-летнему сроку. Такое решение принял глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

В санкционные списки попали:

  • судья Елена Ленская;
  • следователь Андрей Задачин;
  • следователь Денис Колесников;
  • сотрудник ФСБ Александр Самофал;
  • сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев.

В сообщении министерства сказано, что Кудрявцев и Самофал были «членами оперативной группы, которая неоднократно следила за Кара-Мурзой», когда он был отравлен в 2015 и 2017 годах.

«Обращение России с Владимиром Кара-Мурзой и обвинительный приговор в очередной раз демонстрируют полное неуважение к основным правам человека», — сказал Клеверли, подчеркнув, что Лондон продолжит поддерживать оппозиционера.

Кара-Мурзу оба раза, в 2015 и 2017 годах, госпитализировали с симптомами отравления. В первый раз ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность» и ввели в состояние медикаментозного сна, он прошел реабилитацию за границей, а затем вернулся. Оппозиционер попросил французских специалистов провести экспертизу, они выяснили, что в его организме значительно превышена допустимая концентрация марганца (в 59,5 раза), меди (в 1,8 раза), цинка (в 2,25 раза), ртути (в 1,2 раза). Позднее его снова доставили в больницу с признаками отравления, у оппозиционера обнаружили проблемы с почками, поставили на гемодиализ, его пришлось на время ввести в искусственную кому.

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Приговор о 25 годах заключения в колонии строгого режима Кара-Мурзе огласили в середине апреля. Его обвиняли в госизмене и фейках об армии. Рассмотрение дела оппозиционера по существу проходило в закрытом режиме в связи с наличием в деле секретных материалов. Кара-Мурза заявил в своем последнем слове, что его преследуют за политические взгляды и отказался признать вину: «Подписываюсь под каждым словом из тех, которые я говорил и которые вменяются мне в этом обвинении».

Кара-Мурза также сказал, что не намерен просить у судьи о снисхождении: «Ни о чем не прошу у этого суда. Я знаю свой приговор. Я знал его еще год назад, когда увидел в зеркале бегущих за моей машиной людей в черной форме и черных масках. Такая сейчас в России цена за немолчание».
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Кара-Мурза-младший Великобритания МИД Великобритании
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