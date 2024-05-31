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Военная операция на Украине ,  
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В Финляндии не увидели проблемы в ударах ВСУ по России западным оружием

Президент Финляндии назвал допустимыми удары ВСУ по России западным оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
В Финляндии считают, что Украина может применять полученное от Запада оружие для ударов по России в рамках международного права — в целях самообороны и против военных целей. Кремль предупреждал о рисках эскалации и ответных мерах
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб в интервью Kyodo заявил, что считает допустимыми удары ВСУ по территории России оружием, полученным от стран Запада.

Стубб отметил, что вооружение поставляется Украине для защиты, поэтому он «не может поддержать идею ограничения использования» им. «До тех пор пока [удары] будут осуществляться в рамках международного права, проблем нет», — считает президент (цитата по ТАСС).

Финские власти еще в феврале говорили, что не запрещают Украине наносить удары по целям в России, но отмечали при этом, что не передавали ВСУ дальнобойного вооружения. В мае глава финского МИДа Элина Валтонен подтвердила, что Хельсинки не устанавливал ограничений, но исходит из того, что Киев использует полученную военную помощь в соответствии с международным правом и наносит удары по военным объектам в целях самообороны.

Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России
Политика
Фото:Inna Varenytsia / Reuters

Дискуссия вокруг ограничений по использованию ВСУ западного оружия возобновилась после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал пересмотреть их на фоне действий российских войск, активизировавшихся на харьковском направлении. Украинский президент Владимир Зеленский говорил 20 мая, что Киев обсуждает с партнерами возможность использовать их оружие для ударов по военной технике внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет». Конкретные страны не уточнялись, но, по данным The Wall Street Journal и Politico, Украина обращалась с такой просьбой к США.

30 мая американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент Джо Байден разрешил Киеву вести ответный огонь американским оружием по российским войскам, которые наносят или готовятся нанести удар по Харьковской области. Пентагон должен был передать Украине точные инструкции, писала The New York Times. По данным AFP, ВСУ уже использовали полученное от США оружие, в том числе для ударов по целям в Краснодаре.

Власти Британии и Франции также считают, что Украина может использовать полученное оружие для атак на военные объекты в России. Италия выступает против, поскольку «хочет мира, а не третьей мировой войны». Такого же мнения долгое время придерживался канцлер Германии Олаф Шольц, но, по данным Politico, он изменил позицию.

В Кремле предупредили, что обсуждение разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России может повысить уровень эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в случае подобной атаки Москва примет ответные действия, какие именно — «знает верховный главнокомандующий и наши военные».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия поставки оружия военная помощь Украина ВСУ
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