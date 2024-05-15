Politico узнала о требовании Киева снять запрет США на атаки на Россию

Украинские чиновники направились в США с целью убедить администрацию снять запрет на использование вооружения большой дальности, что, по их мнению, сделало возможным наступление российской армии на Харьковском направлении

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская делегация прибыла в Вашингтон с намерением убедить администрацию США снять запрет на использование произведенного в Штатах оружия для атак на российские территории, сообщила Politico.

По данным газеты, представители Киева намерены заручиться помощью конгресса по этому вопросу, поскольку действующие ограничения не позволили ударить по российским военным складам и предотвратить наступление в Харьковской области.

Администрация президента Джо Байдена одобрила поставки на Украину оружия дальнего действия, но с условием, что оно не будет использоваться для нападения на территории России.

По словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, которого цитирует газета, для Киева «главная проблема сейчас — это политика Белого дома в ограничении нашего потенциала» ударить по военным целям внутри России. На Украине отмечают, что в России знают об этом запрете.

В то же время два американских чиновника заявили Politico, что политика администрации Байдена не изменилась, и «помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории».

В середине апреля Минобороны России сообщало о том, что средства противовоздушной обороны сбили три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем. Дальность действия этих ракет отличается в зависимости от модификации, например у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) дальность составляет 165 км. В октябре 2023 года Белый дом США сообщил о передаче Киеву «небольшого количества» именно таких ракет. Дальность ATACMS block IIA (MGM 164B) — 300 км.

Украинская сторона долгое время просила западные государства о передаче дальнобойного оружия. США изначально выступали против, опасаясь, что Киев может применить их для целей «глубоко внутри России». Позиция Вашингтона изменилась по мере продолжения военных действий и ударов по объектам украинской инфраструктуры.

Передача Украине дальнобойных ATACMS предусмотрена в законе о помощи Киеву на $60,64 млрд, который 24 апреля подписал Байден. Одобрению этого проекта предшествовали многомесячные споры в американском конгрессе.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны других стран. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.