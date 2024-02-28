Власти Финляндии объяснили отсутствие ограничений ВСУ на удары по России

Финляндия не запрещает Украине наносить удары по территории России, но и не передавала дальнобойного оружия, сообщили в Минобороны республики. Москва осуждает снабжение ВСУ оружием и использование его против российских территорий

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Ограничение на применение Украиной оружия установили в основном государства, которые передали дальнобойное ракетное вооружение, Финляндия его не передавала и, соответственно, ограничений не устанавливала. Об этом заявил финский министр обороны Антти Хакканен, передает Yle.

Финляндия публично не сообщала, какое оружие передавала Украине, отмечает Yle. Издание обратилось за комментарием к НАТО, представитель альянса сообщил, что возможные условия использования оружие разнятся от страны к стране, а позиция блока такова, что Украина имеет право на самооборону, включая право наносить удары по российским военным объектам за пределами своей территории.

Об отсутствии ограничений со стороны Финляндии сообщил и председатель комитета парламента по обороне Юкка Копра: «По моим сведениям, Финляндия не устанавливала таких ограничений, и Украина должна иметь право применять это оружие против военных объектов также на российской земле».

Вопросы от Yle были связаны со словами будущего командующего Силами обороны Эстонии генерала Андруса Мерило. Во время интервью он назвал ошибкой ограничения, предусматривающие использование западного оружия лишь на территории Украины. «Это вполне законная оборонительная борьба, которую ведет Украина. Устав ООН позволяет атаковать военные объекты через сухопутные границы», — подчеркнул эстонский генерал.

Украинский президент Владимир Зеленский обещал не использовать западное вооружение по целям в России. «Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории», — сказал политик в конце февраля. В прошлом марте он отмечал, что Киев «не интересует российская земля», уточняя , что речь идет о границах Украины на 1991 год.

«С начала конфликта США точно не поощряли Украину наносить удары за пределами своих границ. Мы ясно об этом дали понять», — сообщали в Белом доме.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, заявляя, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В Кремле также настаивают на признании Киевом «тех реалий, которые сложились за все это время».

В 2014-м после референдума в состав России вошел Крым, в 2022-м - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва не верит заверениям Киева о том, что ВСУ не наносят ударов по российским территориям.