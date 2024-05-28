AFP узнало об ударах Украины по территории России оружием из США

ВСУ ударили американским оружием по цели в Краснодаре, узнало AFP. США требуют не использовать свое вооружение против целей на территории России, Кремль видел в нарушении этого правила «опасные последствия»

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Украина несколько раз применяла западное вооружение по целям на территории России, в последний раз — в Краснодаре, пишет AFP со ссылкой на источники.

AFP не уточняет, какое именно вооружение применялось в данной атаке.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

По сведениям Bild, не менее одного раза по цели на российской территории украинские войска применили зенитную систему Patriot. Это произошло вопреки требованиям США, где произвели батарею, а также Германии, передавшей ее Украине. Таблоид не уточнил, для чего конкретно в данном случае использовался комплекс Patriot, указав, что западные страны не разрешают сбивать российские ракеты или истребители, пока они не будут над территорией Украины.

После этого случая немецкие и американские чиновники связались с Киевом, состоялся гневный разговор, в ходе которого украинской стороне пригрозили перестать поставлять ракеты, сообщили собеседники Bild.

Власти Краснодарского края и Минобороны России не сообщали об использовании зарубежных вооружений при обстрелах региона. Чаще всего региональные власти сообщают от атаках беспилотников.

«Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия [Запада]. Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений», — говорил украинский президент Владимир Зеленский.

На Западе в последние недели интенсивно обсуждают снятие ограничений для ВСУ на использование полученной техники. Это произошло на фоне продвижения российских войск в Харьковской области.

Как выяснила The Wall Street Journal, украинская делегация попросила американские власти не только снять ограничения, но и помочь с выбором целей. В Белом доме подчеркивают, что не меняют условия поставок.

Фактически с критикой позиции США выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал страны альянса снять ограничения. «Лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им самооборону», — пояснял он. Столтенберг выразил уверенность, что изменение условий не приведет к эскалации, поскольку решение примут не на уровне всего НАТО, а каждая страна самостоятельно.

Однако власти России назвали дискуссии безответственными и «опасными из-за своих последствий». «Мы знаем, что и среди сенаторов американских, и среди конгрессменов очень много горячих голов, которые считают своим долгом дальше подливать масло в огонь», — заявил представитель президента Дмитрий Песков. На вопрос, как ответит Москва, если ограничения все же будут сняты, он сказал: это знают президент Владимир Путин и военные.