Politico узнало о разрешении Байдена бить из Харькова по России
Президент США Джо Байден дал разрешение Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории — исключительно неподалеку от Харькова, пишет Politico со ссылкой на источники.
Это сделано для обеспечения ВСУ возможности вести ответный огонь по российским войскам, которые наносят или готовятся нанести удар, пояснил изданию американский чиновник на условиях анонимности. Он подчеркнул: политика запрета дальних ударов вглубь России не поменялась.
Главным сторонником снятия ограничений был госсекретарь Энтони Блинкен, которые недавно посетил Украину и сделал «отрезвляющие выводы», выяснила New York Times.
Украинский президент Владимир Зеленский называл неспособность Киева запустить американские ракеты и иное вооружение по военным объектам в России «огромное преимуществом» для Москвы. Он подчеркивал, что украинская армия ни разу не нарушала запрет некоторых западных стран на использование оружия против целей в России.
При этом по данным агентства AFP, украинские войска уже применяли американское оружие для ударов по целям на российской территории, в частности — в Краснодаре. Bild писал, что ВСУ не менее одного раза по цели на российской территории применили зенитную систему Patriot, после чего с Киевом в гневе связались из Берлина и Вашингтона.
Российские власти резко критически относятся к дискуссии последних недель о возможности разрешить Украине бить по военным объектам внутри России. Такие обсуждения безответственны и «опасны из-за своих последствий», указывали в Кремле. На вопрос, как ответит Москва, если ограничения все же будут сняты, представитель президента Дмитрий Песков сказал: это знают глава государства и военные.
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