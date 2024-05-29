 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона

Сюжет
Военная операция на Украине
Ракеты Storm Shadow могут поражать цель на расстоянии 250 км. В мае глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по России
Ракета&nbsp;Storm Shadow
Ракета Storm Shadow (Фото: mbda-systems.com)

Украинские военные воспользовались разрешением от властей Великобритании на удары дальнобойными ракетами класса «воздух — земля» Storm Shadow по территории России, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg.

На вопрос телеведущего, будет ли Киев использовать переданное Европой оружие для ударов по российским позициям, Сак отметил, что уже имеется такой прецедент. «Власти Великобритании ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow, и мы уже успешно их используем», — уточнил советник министра. Он не назвал конкретные направления, на которых используется этот тип вооружений.

В начале мая 2024 года агентство Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. В нем он заявил, что Украина имеет право наносить удары по России с помощью британского оружия.

Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по России
Политика
Йенс Столтенберг

В феврале 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что готов отправить на Украину оружие большой дальности. Он уточнил, что Лондон станет первым, кто передаст такой тип вооружений Киеву. Власти Великобритании передали управляемые ракеты Storm Shadow в мае того же года, они предназначены для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 км.

В апреле 2024 года британские власти запланировали передать Украине пакет помощи, куда среди прочего войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Украине передадут в том числе ракеты Storm Shadow.

Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине, и настаивает, что поставки не смогут переломить ход конфликта.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Мир Ландау
Украина Великобритания Россия Дальнобойное оружие поставки оружия Storm Shadow
Материалы по теме
Британский министр рассказал, зачем Лондон поставил Киеву Storm Shadow
Политика
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом
Политика
Разработчик сообщил о поражении Storm Shadow с помощью морского «Панциря»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
WP узнал об отказе Китая от поставок оружия России после звонка Байдена Политика, 11:53
Александр Кержаков возглавил казахстанский «Кайрат» Спорт, 11:45
Орбан назвал безумной идею возвращения воинской повинности в Евросоюзе Политика, 11:44
На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона Политика, 11:43
Песков словами «закон — что дышло» оценил правовую систему Украины Политика, 11:34
Апельсиновый сок предложили делать из мандаринов из-за кризиса цитрусовых Бизнес, 11:34
«Шильды Kia и Hyundai можно приклеить». Как дилеры продают машины Solaris Авто, 11:31
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как выйти на зарубежный маркетплейс: пять шагов на примере Amazon Pro, 11:29
Несколько крупных банков повысили ставки по ипотеке в мае Недвижимость, 11:27
На Алтае военного осудили на 7,5 лет за «отдых от службы» Политика, 11:24
Чемпионка Олимпиады убрала надпись «сборная России» с подаренного авто Спорт, 11:18
«Промприбор-Р» — о развитии технологий в производстве газоанализаторов РБК+, 11:15
Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин Политика, 11:12
В МИДе предупредили россиян о риске провокаций и «перегибов» на Олимпиаде Спорт, 11:10