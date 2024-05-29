На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона

Ракеты Storm Shadow могут поражать цель на расстоянии 250 км. В мае глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать британское оружие для ударов по России

Ракета Storm Shadow (Фото: mbda-systems.com)

Украинские военные воспользовались разрешением от властей Великобритании на удары дальнобойными ракетами класса «воздух — земля» Storm Shadow по территории России, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg.

На вопрос телеведущего, будет ли Киев использовать переданное Европой оружие для ударов по российским позициям, Сак отметил, что уже имеется такой прецедент. «Власти Великобритании ранее разрешили Украине использовать поставляемые ими дальнобойные ракеты Storm Shadow, и мы уже успешно их используем», — уточнил советник министра. Он не назвал конкретные направления, на которых используется этот тип вооружений.

В начале мая 2024 года агентство Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. В нем он заявил, что Украина имеет право наносить удары по России с помощью британского оружия.

В феврале 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что готов отправить на Украину оружие большой дальности. Он уточнил, что Лондон станет первым, кто передаст такой тип вооружений Киеву. Власти Великобритании передали управляемые ракеты Storm Shadow в мае того же года, они предназначены для поражения неподвижных целей на расстоянии до 250 км.

В апреле 2024 года британские власти запланировали передать Украине пакет помощи, куда среди прочего войдут 400 транспортных средств, 60 катеров, около 4 млн патронов к стрелковому оружию, а также более 1,6 тыс. ударных ракет и ракет противовоздушной обороны. Украине передадут в том числе ракеты Storm Shadow.

Россия осуждает военную помощь, которую западные страны оказывают Украине, и настаивает, что поставки не смогут переломить ход конфликта.