 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России

WSJ: Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев попросил Вашингтон разрешить использовать поставленное США оружие для ударов по России, запрос на рассмотрении, пишет WSJ. В Белом доме говорили, что позиция по этому поводу не изменилась. Россия осуждает помощь Украине
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники и представители Минобороны США. Кроме того, они попросили помощи в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.

Другие источники газеты из числа американских чиновников сообщили, что запрос Украины был направлен на прошлой неделе и находится на рассмотрении. 

Британское издание The Telegraph 15 мая писало о том, что украинские официальные лица вылетели в Вашингтон, чтобы попросить США дать разрешение на запуск американских ракет по целям на территории России. Газета отмечала, что Великобритания разрешила Украине использовать британское оружие для атак по Крыму. Лондон, как и другие западные страны, считает полуостров украинским и не признает итоги референдума 2014 года, по которым он вошел в состав России. Российский президент Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Запрос поступил на фоне продвижения российских сил в Харьковской области, отмечает WSJ.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби 17 мая заявил, что США выступают против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории. «Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась», — сказал он.

Cалливан сообщил, что часть обещанного Украине оружия «уже на поле боя»
Политика

Politico после передачи Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет ATACMS отмечала, что условием поставок было требование Белого дома не использовать его для нанесения ударов по России. Газета 14 мая также написала о том, что представители Киева находятся в Вашингтоне с целью уговорить американские власти снять ограничения на использование поставляемого оружия для ударов по российской территории.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

Путин 17 мая заявил, что наступление на харьковском направлении связано с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Он заверил, что планов по взятию под контроль Харькова нет.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о наступлении российских сил в Харьковской области 10 мая. В тот же день началась эвакуация мирных жителей в расположенном неподалеку от границы Волчанске. С тех пор Минобороны России отчиталось о взятии под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. В Киеве ситуации на харьковском направлении называли крайне сложной, но контролируемой, принято решение усилить подразделения.

Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Украина США военная помощь атаки

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Белый дом заявил, что США против ударов по России американским оружием
Политика
Лондон рассказал о разрешении Киеву бить по Крыму британским оружием
Политика
Cалливан сообщил, что часть обещанного Украине оружия «уже на поле боя»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В Финляндии начали расследование утечки данных после кибератаки Технологии и медиа, 03:23
В Раде предложили освободить заключенных на подконтрольных России землях Политика, 03:22
Бросившего гранату сержанта признали виновным в гибели семи сослуживцев Общество, 02:57
В Бишкеке толпа согласилась разойтись после переговоров с полицией Общество, 02:38
Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России Политика, 02:23
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 02:17
СК показал видео с места убийства девочки в Ростовской области Общество, 01:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 01:28
Белый дом заявил, что США против ударов по России американским оружием Политика, 01:23
Советника самарского губернатора задержали по подозрению в мошенничестве Политика, 01:14
В Ростовской области после убийства ребенка задержали водителя эвакуатора Общество, 00:42
В Бишкеке вывели внутренние войска на улицы из-за массовой драки Общество, 00:34
В Новой Москве задержали подростка по подозрению в убийстве домработницы Общество, 00:13
Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator Спорт, 00:11