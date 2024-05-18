Украина попросила разрешения использовать оружие США для ударов по России

Киев попросил Вашингтон разрешить использовать поставленное США оружие для ударов по России, запрос на рассмотрении, пишет WSJ. В Белом доме говорили, что позиция по этому поводу не изменилась. Россия осуждает помощь Украине

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Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники и представители Минобороны США. Кроме того, они попросили помощи в определении целей на территории России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие.

Другие источники газеты из числа американских чиновников сообщили, что запрос Украины был направлен на прошлой неделе и находится на рассмотрении.

Британское издание The Telegraph 15 мая писало о том, что украинские официальные лица вылетели в Вашингтон, чтобы попросить США дать разрешение на запуск американских ракет по целям на территории России. Газета отмечала, что Великобритания разрешила Украине использовать британское оружие для атак по Крыму. Лондон, как и другие западные страны, считает полуостров украинским и не признает итоги референдума 2014 года, по которым он вошел в состав России. Российский президент Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

Запрос поступил на фоне продвижения российских сил в Харьковской области, отмечает WSJ.

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби 17 мая заявил, что США выступают против применения поставляемого Украине оружия для атак на российские территории. «Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась», — сказал он.

Politico после передачи Вашингтоном Киеву дальнобойных ракет ATACMS отмечала, что условием поставок было требование Белого дома не использовать его для нанесения ударов по России. Газета 14 мая также написала о том, что представители Киева находятся в Вашингтоне с целью уговорить американские власти снять ограничения на использование поставляемого оружия для ударов по российской территории.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», которая бы отодвинула инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ.

Путин 17 мая заявил, что наступление на харьковском направлении связано с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода. Он заверил, что планов по взятию под контроль Харькова нет.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о наступлении российских сил в Харьковской области 10 мая. В тот же день началась эвакуация мирных жителей в расположенном неподалеку от границы Волчанске. С тех пор Минобороны России отчиталось о взятии под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. В Киеве ситуации на харьковском направлении называли крайне сложной, но контролируемой, принято решение усилить подразделения.

Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая сообщил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои». По его словам, на харьковском направлении зона активных боевых действий увеличилась почти на 70 км.