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Военная операция на Украине ,  
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Макрон предложил позволить Украине удары по военным объектам России

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Киеву следует разрешить «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает AFP.

«Мы не должны позволять им наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам», — подчеркнул он.

Российские власти критикуют Запад за обсуждение возможного снятия с ВСУ ограничений на зону применения поставленного вооружения. 

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Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

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Украина Эмманюэль Макрон Россия военные базы Военная операция на Украине
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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