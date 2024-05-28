Макрон предложил позволить Украине удары по военным объектам России

Эмманюэль Макрон (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Киеву следует разрешить «нейтрализовать» российские военные объекты, с которых запускаются ракеты по территории Украины, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает AFP.

«Мы не должны позволять им наносить удары по другим целям в России и, очевидно, по гражданским объектам», — подчеркнул он.

Российские власти критикуют Запад за обсуждение возможного снятия с ВСУ ограничений на зону применения поставленного вооружения.

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