Politico узнало о смене мнения Шольца насчет ударов по России оружием ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине применять западное оружие для ударов по России, заявил знакомый с позицией немецкого правительства источник Politico. Он не уточнил подробности.
28 мая Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. Он отметил, что по поставкам немецкого оружия Киеву существуют «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают». Канцлер Германии добавил, что цель его политики в отношении конфликта — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».
Однако 29 мая его пресс-секретарь Штефан Хебештрайт сказал журналистам, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются ее собственной территорией, но [могут] также распространяться на территорию» России, пишет Politico. Хебештрайт подчеркнул, что не может раскрыть точные договоренности с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются конфиденциальными.
Кроме того, пресс-секретарь Шольца утверждал, что заявление канцлера о «консенсусе» с Украиной по поводу отказа от ударов по российской территории, сделанное в феврале прошлого года, было «констатацией фактов», которые были верны на тот момент, но не обязательно применимы в будущем.
В то же время США рассматривают возможность снять ограничения на удары по России с использованием поставляемого ими оружия, рассказал знакомый с ситуацией источник Politico. Издание отмечает, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил о возможных изменениях в политике США по этому вопросу. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в политике Вашингтона по этому вопросу «нет изменений», но отметил, что американская «поддержка Украины развивается надлежащим образом».
Два представителя администрации президента США Джо Байдена говорят, что решение еще не принято, а Блинкен и Кирби описывают общую тенденцию политики Вашингтона по военной поддержке Киева — «первоначальная осторожность, за которой следует разрешение». Однако гарантировать, что США сменят позицию, собеседники газеты не стали.
В середине мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны - участницы альянса разрешить Украине использовать поставляемое оружие для ударов по России. Обсуждение этого шага активизировалось после продвижения российских войск в Харьковской области.
Некоторые европейские государства, например, Польша, Швеция, Финляндия и страны Прибалтики, поддержали призыв Столтенберга. В то же время ряд стран, в частности, Испания и Италия, выступили против.
Россия считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. В Москве заявляли, что это не повлияет на исход боевых действий. В Кремле сочли, что обсуждение разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России может повысить уровень эскалации.
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