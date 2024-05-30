Politico узнало о смене мнения Шольца насчет ударов по России оружием ФРГ

Канцлер Германии Шольц поддерживает идею разрешить Украине применять западное оружие для ударов по России, пишет Politico. 28 мая он высказался против. Рассматривают такой шаг и США. Москва заявляла об опасности таких решений

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за разрешение Украине применять западное оружие для ударов по России, заявил знакомый с позицией немецкого правительства источник Politico. Он не уточнил подробности.

28 мая Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. Он отметил, что по поставкам немецкого оружия Киеву существуют «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают». Канцлер Германии добавил, что цель его политики в отношении конфликта — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

Однако 29 мая его пресс-секретарь Штефан Хебештрайт сказал журналистам, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются ее собственной территорией, но [могут] также распространяться на территорию» России, пишет Politico. Хебештрайт подчеркнул, что не может раскрыть точные договоренности с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются конфиденциальными.

Кроме того, пресс-секретарь Шольца утверждал, что заявление канцлера о «консенсусе» с Украиной по поводу отказа от ударов по российской территории, сделанное в феврале прошлого года, было «констатацией фактов», которые были верны на тот момент, но не обязательно применимы в будущем.

В то же время США рассматривают возможность снять ограничения на удары по России с использованием поставляемого ими оружия, рассказал знакомый с ситуацией источник Politico. Издание отмечает, что госсекретарь Энтони Блинкен заявил о возможных изменениях в политике США по этому вопросу. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в политике Вашингтона по этому вопросу «нет изменений», но отметил, что американская «поддержка Украины развивается надлежащим образом».

Два представителя администрации президента США Джо Байдена говорят, что решение еще не принято, а Блинкен и Кирби описывают общую тенденцию политики Вашингтона по военной поддержке Киева — «первоначальная осторожность, за которой следует разрешение». Однако гарантировать, что США сменят позицию, собеседники газеты не стали.

В середине мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны - участницы альянса разрешить Украине использовать поставляемое оружие для ударов по России. Обсуждение этого шага активизировалось после продвижения российских войск в Харьковской области.

Некоторые европейские государства, например, Польша, Швеция, Финляндия и страны Прибалтики, поддержали призыв Столтенберга. В то же время ряд стран, в частности, Испания и Италия, выступили против.

Россия считает, что поставки военной помощи Украине делают западные страны участниками конфликта. В Москве заявляли, что это не повлияет на исход боевых действий. В Кремле сочли, что обсуждение разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по России может повысить уровень эскалации.