Песков: Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по России

Песков заявил, что ответ на удары по России знают Путин и военные

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Вероятный ответ на удар по территории России знают президент Владимир Путин и военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за снятие запрета на применение Украиной полученного вооружения для ударов по территории России.

Пескову задали вопрос, каким будет ответ Москвы, если главы минобороны ЕС разрешат атаки по территории России.

«Это знают наши военные. Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — ответил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 мая отреагировала на заявление Столтенберга. По ее словам, позицию главы альянса нужно донести до всех, кого зовут на «мирную конференцию» в Швейцарии.

В последние недели украинские власти активизировали дипломатические усилия, чтобы добиться от Вашингтона и других стран Запада разрешения применять полученное оружие для ударов по территории России.

Российские власти резко критически относятся к призывам снять ограничения для Украины. Песков 23 мая назвал опасной позицию Вашингтона об обстрелах территории России оружием США.

В этот же день глава комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Конгрессмен тогда не уточнил, готовы ли власти США изменить политику в отношении возможных атак по российской территории. Хотя те неоднократно выступали против применения поставляемого Киеву оружия для ударов по России.