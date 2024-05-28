 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил, что ответ на удары по России знают Путин и военные

Песков: Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по России
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Вероятный ответ на удар по территории России знают президент Владимир Путин и военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за снятие запрета на применение Украиной полученного вооружения для ударов по территории России.

Пескову задали вопрос, каким будет ответ Москвы, если главы минобороны ЕС разрешат атаки по территории России.

«Это знают наши военные. Это знает верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся», — ответил он.

Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по России
Политика
Йенс Столтенберг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 мая отреагировала на заявление Столтенберга. По ее словам, позицию главы альянса нужно донести до всех, кого зовут на «мирную конференцию» в Швейцарии.

В последние недели украинские власти активизировали дипломатические усилия, чтобы добиться от Вашингтона и других стран Запада разрешения применять полученное оружие для ударов по территории России.

Российские власти резко критически относятся к призывам снять ограничения для Украины. Песков 23 мая назвал опасной позицию Вашингтона об обстрелах территории России оружием США.

В этот же день глава комитета палаты представителей конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол показал карту России с зоной, которую могут поразить переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Конгрессмен тогда не уточнил, готовы ли власти США изменить политику в отношении возможных атак по российской территории. Хотя те неоднократно выступали против применения поставляемого Киеву оружия для ударов по России.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Теги
Персоны
Дмитрий Песков НАТО атака
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Захарова отреагировала на высказывание генсека НАТО об ударах по России
Политика
Министр обороны Украины призвал НАТО закрыть небо над западом страны
Политика
В ФСБ заявили об отработке НАТО ядерных ударов по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
В Минобороны заявили о применении Украиной нелетального химоружия Политика, 16:03
Politico узнала о страхе соратников Байдена, что «демократии конец» Политика, 15:58
Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ на фоне снижения индекса RGBI Инвестиции, 15:56
Госдума продлила помощь многодетным семьям в погашении ипотеки Экономика, 15:53
Первый Aurus с дипломатическими номерами достался послу Ливии в России Общество, 15:51
Правительство ответило депутатам, не пора ли блокировать YouTube Технологии и медиа, 15:50
Обломки сбитого шара повредили три дома в Балашихе Политика, 15:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В кабмине заявили, что сложно создать инфраструктуру для электросамокатов Общество, 15:43
ФНС временно отключала несколько банков от сервиса регистрации бизнеса Финансы, 15:41
Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом Финансы, 15:39
Журналист RMC Sport сообщил, что Сафонов прилетел в Париж на медосмотр Спорт, 15:39
В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала миграционный кризис Политика, 15:30
Выдачи по льготной ипотеке выросли на 15% перед завершением программы Недвижимость, 15:19
Эксперты поделились мнением, как защитить мир от киберугроз Отрасли, 15:18