Зеленский заявил, что Запад не разрешает атаковать Россию своим оружием

Украина ведет с партнерами переговоры об ударах их оружием по России, но «пока ничего положительного нет». Пентагон против использования вооружений США для этих целей. Москва считает страны, помогающие Киеву, участниками конфликта

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Запад не дает согласия на использование своего оружия для ударов по России и Украина не нарушает этого запрета, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Мы никогда не использовали западное оружие на территории России, потому что у нас нет на это согласия [Запада]. Мы не можем подвергать риску весь объем вооружений», — сказал он.

По словам Зеленского, Киев обсуждает с партнерами возможность использовать их оружие для ударов по российской военной технике на границе и внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет». Reuters не уточняет, упоминал ли украинский президент конкретные страны.

18 мая The Wall Street Journal сообщила, что Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, а также помочь определить цели в России, по которым Киев мог бы нанести удары, используя собственное оружие. О том, что украинская сторона просит снять запрет на использование американского оружия для атак на российские территории, также писала Politico.

Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд cчитает, что Киев имеет право поражать военные цели на российской территории, но глава Пентагона Ллойд Остин придерживается другой точки зрения. «Мы ожидаем, что они продолжат применять предоставленные нами вооружения по целям внутри Украины», — сказал он на пресс-конференции 20 мая, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Нуланд. По мнению Остина, Украине следует сосредоточиться на целях, поражение которых «приведет к успеху в ближнем бою». Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявлял, что США «не поощряют и не допускают» атак с использованием американского оружия по России.

Что касается атак по Крымскому мосту, госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Украина сама решает, «как она ведет боевые действия». США, как и большинство других государств, не признают итоги референдума в 2014 году, после которого Россия присоединила Крым. Москва называет вопрос принадлежности полуострова закрытым и обещает ответить на попытки Киева вернуть его. Российские власти осуждают запад за поставки вооружений Украине и заявляют, что это затягивает военные действия. Москва считает страны, которые оказывают Киеву помощь, участниками конфликта.