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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Вашингтон разрешил Украине наносить удары по приграничным районам в России близ Харькова, остальные ограничения остались в силе — детальные инструкции Пентагон передаст через генерала НАТО. Москва видит в этом опасные последствия
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Белый дом поручил Пентагону передать Украине точные инструкции, какие удары ее вооруженные силы могут наносить по территории России, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Эти инструкции американский министр обороны Ллойд Остин уже передал генералу Кристоферу Каволи, командующему войсками США и НАТО в Европе. Он, в свою очередь, передаст документ Киеву.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Решение ослабить ограничения на применение украинской армией полученного из США оружия принял президент Джо Байден после непубличных дискуссий внутри Белого дома, сообщили накануне Politico, NYT, Washington Post и Financial Times. Киев сможет наносить ответные удары по российским войскам, обстреливающим Харьковскую область, либо готовящиеся это сделать. Наносить дальние удары по территории России, использовать системы ATACMS, а также бить по нефтяным объектам по-прежнему запрещается.

Сильнее остальных на ослаблении ограничений настаивал госсекретарь Энтони Блинкен, который недавно посетил Украину и сделал впечатляющие выводы, рассказали ранее собеседники NYT. Украинские власти не раз просили принять такое решение, называя запрет «огромным преимуществом» для Москвы. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская армия ни разу не нарушала запрет некоторых западных стран на использование их оружия против целей в России.

Впрочем, как выяснило AFP, украинские военные уже применяли американское оружие для ударов по целям на российской территории, в последний раз — в Краснодаре. Кроме того, не менее одного раза войска использовали зенитную систему Patriot для удара по цели на территории России, после чего с Киевом в гневе связались из Берлина и Вашингтона, сообщала Bild.

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На фоне развернувшейся в последние недели публичной дискуссии по этой теме Кремль указывал на опасные последствия, которыми грозит ситуация, если Киев все же получит разрешение. Там при этом не раскрыли ответ, который даст Россия. Его, по словам представителя президента Дмитрия Пескова, знают только глава государства и военные.

«Позиция абсолютно безответственная», — охарактеризовал он мнение тех чиновников США, кто поддерживал ослабление ограничений для ВСУ.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Пентагон США
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