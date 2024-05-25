Генсек НАТО призвал разрешить Украине бить по России западным оружием
Странам НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist.
«[Этот вопрос важен] особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, [а] лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им самооборону», — пояснил Столтенберг.
Это может привести к эскалации конфликта, признал он и указал: нельзя «допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе». Генсек призвал обратить внимание, что альянс занимается поставками оружия и обучением солдат, но отказывается от прямого вмешательства в конфликт с территории стран НАТО или на территории Украины.
Обычно, как указывает издание, генеральные секретари НАТО не критикуют оборонную политику важнейшего члена альянса — США, власти которых не позволяют ВСУ наносить удары по российской территории. С самого начала конфликта Вашингтон подчеркивал, что будет помогать украинцам только «для защиты в пределах их границ».
В последние недели украинские власти активизировали дипломатические усилия, чтобы добиться от Вашингтона разрешения применять полученное оружие по российским объектам. По сведениям Wall Street Journal, Киев попросил также помочь и в выборе целей. Как выяснила New York Times, больше всех просьбу Украины поддерживает Госдепартамент.
Российские власти резко критически относятся к призывам снять ограничения для Украины. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — считает представитель президента Дмитрий Песков. Он заявил, что никакие западные вооружения не способны переломить ситуацию в конфликте. «И единственное, что способны сделать эти вооружения, — это сделать более тяжелой участь украинского народа», — полагает Песков.
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