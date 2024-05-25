Генсек НАТО призвал разрешить Украине бить по России западным оружием

Столтенберг призвал США отказаться от ограничений, из-за которых ВСУ не могут наносить западным оружием удары по России. Кремль предупреждал, что такая позиция «опасна своими последствиями»

Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Странам НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

«[Этот вопрос важен] особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, [а] лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им самооборону», — пояснил Столтенберг.

Это может привести к эскалации конфликта, признал он и указал: нельзя «допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе». Генсек призвал обратить внимание, что альянс занимается поставками оружия и обучением солдат, но отказывается от прямого вмешательства в конфликт с территории стран НАТО или на территории Украины.

Обычно, как указывает издание, генеральные секретари НАТО не критикуют оборонную политику важнейшего члена альянса — США, власти которых не позволяют ВСУ наносить удары по российской территории. С самого начала конфликта Вашингтон подчеркивал, что будет помогать украинцам только «для защиты в пределах их границ».

В последние недели украинские власти активизировали дипломатические усилия, чтобы добиться от Вашингтона разрешения применять полученное оружие по российским объектам. По сведениям Wall Street Journal, Киев попросил также помочь и в выборе целей. Как выяснила New York Times, больше всех просьбу Украины поддерживает Госдепартамент.

Российские власти резко критически относятся к призывам снять ограничения для Украины. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — считает представитель президента Дмитрий Песков. Он заявил, что никакие западные вооружения не способны переломить ситуацию в конфликте. «И единственное, что способны сделать эти вооружения, — это сделать более тяжелой участь украинского народа», — полагает Песков.