 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО призвал разрешить Украине бить по России западным оружием

Генсек НАТО Столтенберг призвал разрешить ВСУ бить по России западным оружием
Сюжет
Военная операция на Украине
Столтенберг призвал США отказаться от ограничений, из-за которых ВСУ не могут наносить западным оружием удары по России. Кремль предупреждал, что такая позиция «опасна своими последствиями»
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Странам НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения, чтобы ВСУ могли наносить удары по российской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

«[Этот вопрос важен] особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, [а] лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России очень затрудняет им самооборону», — пояснил Столтенберг.

Это может привести к эскалации конфликта, признал он и указал: нельзя «допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО в Европе». Генсек призвал обратить внимание, что альянс занимается поставками оружия и обучением солдат, но отказывается от прямого вмешательства в конфликт с территории стран НАТО или на территории Украины.

Зеленский сообщил о получении «столь необходимых» дальнобойных ракет
Политика
Владимир Зеленский

Обычно, как указывает издание, генеральные секретари НАТО не критикуют оборонную политику важнейшего члена альянса — США, власти которых не позволяют ВСУ наносить удары по российской территории. С самого начала конфликта Вашингтон подчеркивал, что будет помогать украинцам только «для защиты в пределах их границ».

В последние недели украинские власти активизировали дипломатические усилия, чтобы добиться от Вашингтона разрешения применять полученное оружие по российским объектам. По сведениям Wall Street Journal, Киев попросил также помочь и в выборе целей. Как выяснила New York Times, больше всех просьбу Украины поддерживает Госдепартамент.

Российские власти резко критически относятся к призывам снять ограничения для Украины. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», — считает представитель президента Дмитрий Песков. Он заявил, что никакие западные вооружения не способны переломить ситуацию в конфликте. «И единственное, что способны сделать эти вооружения, — это сделать более тяжелой участь украинского народа», — полагает Песков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Йенс Столтенберг НАТО Украина
Материалы по теме
США выделили Украине новую партию оружия на $275 млн
Политика
Генштаб ВСУ сократит 60% персонала и часть отправит на фронт
Политика
Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Депутаты Чечни поддержали назначение Даудова на новую должность Политика, 00:42
Шеф Пентагона передаст полномочия заместителю на время плановой процедуры Политика, 00:14
NBC узнал об опасениях США перед «октябрьским сюрпризом» от КНДР Политика, 00:10
Столтенберг подтвердил намерение НАТО не отправлять войска на Украину Политика, 00:07
Увидит ли Россия нового чемпиона. Что важно знать о финальном туре РПЛ Спорт, 00:01
Минэк проведет эксперимент по дистанционному наблюдению за беременными Технологии и медиа, 00:00
Генсек НАТО призвал разрешить Украине бить по России западным оружием Политика, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти прокомментировали задержание вице-губернатора Краснодарского края Политика, 24 мая, 23:52
Захарова назвала саммит по миру на Украине «очередным надуваловом» Политика, 24 мая, 23:39
Зеленский сообщил о получении «столь необходимых» дальнобойных ракет Политика, 24 мая, 23:20
На Запорожской АЭС не увидели рисков из-за сброса воды с ДнепроГЭС Политика, 24 мая, 23:17
«Ъ» узнал о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова Общество, 24 мая, 23:14
Голикова обсудила с профсоюзами введение дифференцированной шкалы НДФЛ Экономика, 24 мая, 23:09
Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T Политика, 24 мая, 23:08