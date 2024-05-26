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Военная операция на Украине ,  
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Италия отвергла призыв Столтенберга разрешить Киеву удары по России

Италия отвергла призыв генсека НАТО разрешить ВСУ бить по России оружием Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
В Италии исключили снятие ограничений на использование предоставленного Украине оружия, поскольку «хотят мира, а не третьей мировой войны». Кремль заявлял, что призывы разрешить ВСУ бить по России «опасны своими последствиями»
Антонио Таяни
Антонио Таяни (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни не поддержал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал союзников снять ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против военных целей на территории России.

«Мы не пошлем итальянских солдат на Украину, а военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться на территории Украины. Мы работаем ради мира», — сказал Таяни (цитата по Ansa). Министр отметил, что Италия — неотъемлемая часть НАТО, но подчеркнул, что «каждое решение должно приниматься коллегиально».

С похожей позицией выступил вице-премьер страны, один из лидеров правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. «Италия ни с кем не воюет. Решение оказать Украине военную помощь было правильным, но не может быть и речи о снятии запрета Киеву наносить удары по военным объектам в России», — сказал он.

Генсек НАТО призвал разрешить Украине бить по России западным оружием
Политика
Йенс Столтенберг

Сальвини тоже исключает отправку войск на Украину. «Мы хотим мира, а не третьей мировой войны», — подчеркнул он. Против появления на украинской территории западных военных выступал и министр обороны Италии Гуидо Крозетто, предупредив, что это приведет к еще более масштабному конфликту.

Столтенберг в интервью Th Economist заявил, что союзникам по НАТО следует снять ограничение на применение Украиной полученного вооружения на фоне активизировавшихся боев на харьковском направлении. В то же время он признал, что это может привести к эскалации и призвал не допустить «полноценной войны между Россией и НАТО в Европе».

Заявление Столтенберга прозвучало вскоре после интервью президента Украины Владимира Зеленского Reuters, где тот сказал, что Киев обсуждает с партнерами возможность использовать их оружие для ударов по военной технике внутри российской территории, но «пока ничего положительного нет». Конкретные страны не уточнялись, но, по данным The Wall Street Journal и Politico, Украина обращалась с такой просьбой к США. По данным The New York Times, ослабить ограничения по применению переданного ВСУ оружия призывает госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава Пентагона Ллойд Остин 20 мая говорил, что ожидает от Киева использования оружия по целям внутри Украины. По мнению Остина, Киеву следует сосредоточиться на целях, поражение которых «приведет к успеху в ближнем бою».

Россия осуждает военные поставки на Украину, и заявляет, что они затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. «Позиция абсолютно безответственная, позиция опасная своими последствиями», - комментировали в Кремле призывы разрешить ВСУ бить по России западным оружием.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Йенс Столтенберг Италия поставки оружия НАТО Украина Военная операция на Украине
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