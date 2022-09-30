Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей

Путин признал независимость Запорожья и Херсона, сославшись на результаты референдумов и устав ООН. Ранее генсек ООН предупредил, что присоединение этих территорий к России не будет иметь юридической силы

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Россия признала государственный суверенитет и независимость Запорожской и Херсонской областей, соответствующие указы подписал президент Владимир Путин. Они опубликованы на портале правовых документов.

Решение принято «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международными нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов», закрепленный в уставе ООН и с учетом «волеизъявления народа» на референдуме, говорится в указах.

В течение пяти дней до этого (с 23 по 27 сентября) на подконтрольных российским войскам Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении в состав России. Согласно предоставленным властями этих территорий данным, большинство жителей поддержали такое развитие событий.

При этом в херсонской военно-гражданской администрации (сформирована после взятия региона войсками России) говорили, что независимость объявляться не будет, несмотря на ее фактическое наличие в течение определенного промежутка времени после голосования. «У нас немного другая ситуация, нежели у ЛНР и ДНР, Херсонская область — сразу часть Российской Федерации», — пояснял глава ВГА Владимир Сальдо. После завершения голосования он направил к Путину обращение с просьбой включить регион в состав России.

В Запорожской области референдум прошел на подконтрольной России части региона (73%) — южной и центральной, причем административный центр, город Запорожье, контролирует Украина. В запорожской ВГА анонсировали проведение на референдума на оставшейся части области после «освобождения».



Путин еще до референдумов обещал поддержать их итоги, в своем обращении к россиянам 21 сентября он заявил об отсутствии «морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам». «Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», — отметил президент России. Во время этого же обращения он объявил о введении в России частичной мобилизации и пообещал защищать страну всеми имеющимися средствами.

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США, Турция и Сербия отказались признать результаты референдума, власти Казахстана подчеркнули свою приверженность территориальной целостности государств. Америкнский президент Джо Байден назвал референдумы «фикцией, ложным предлогом для попыток аннексии частей Украины силой». Присоединение Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса к России не будет иметь юридической силы, предупредил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий запланировано на 15:00 мск 30 сентября, анонсировали в Кремле.