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Рогов заявил о планах провести референдум после «освобождения» Запорожья

Рогов: референдум в контролируемой Киевом части Запорожья пройдет после ее «освобождения»
С 23 по 27 сентября референдум проходил на территории Запорожской области, контролируемой российскими силами. Референдум на оставшейся части планируется после ее «освобождения», заявил Рогов
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

Референдум на неподконтрольной российским силам части Запорожской области, в том числе в самом областном центре Запорожье, планируется провести после их «освобождения», заявил в эфире РБК член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Российские войска контролируют южную и центральную часть Запорожской области. Административный центр Запорожье контролируют украинские силы.

«Сейчас освобождена та часть, которая освобождена — порядка трех четвертей, 73% [территории]. <...> Запорожцы очень хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, <...> людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — сказал Рогов.

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Фото:AP

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской области Украины и подконтрольной части Запорожской области проводились с 23 по 27 сентября. Как сообщил Рогов, за вхождение в состав России проголосовали 93,11% участников референдума.

28 сентября Запорожская ВГА объявила о выходе Запорожской области из состава Украины. Перед вхождением в состав России она намерена объявить независимость в административных границах.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит итоги референдумов. Киев считает прошедшее голосование незаконным и направленным на аннексию его территории.

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