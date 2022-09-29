Стремоусов заявил о прекращении существования Украины как проекта США

Украина перестала существовать в качестве американского проекта, в который вкладывали деньги, а Херсонская область скоро станет полноценным субъектом России. Об этом заявил в телеграм-канале замглавы военной администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег», — сказал он.

Стремоусов подчеркнул, что в настоящее время Украина стала криптоколонией, которая используется исключительно с одной целью — навредить России. Замглавы ВГА также предрек окончательный распад Украины и «всех, кто ее создавал».

«Не будет рабства и колоний, не будет извращенцев и прочих недочеловеков. Будет Россия и мир справедливости», — заключил он.

27 сентября в ЛНР, как и в ДНР, а также в подконтрольным российским военным Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В трех регионах — ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области — за вхождение в состав России проголосовали более 90% участвовавших избирателей, в Херсонской области «за» проголосовали 87%.

После утверждения результатов референдумов главы неподконтрольных Украине территорий отправились в Москву для соблюдения юридических формальностей. Президент России Владимир Путин 21 сентября пообещал, что Россия поддержит решение жителей республик Донбасса и двух регионов Украины.

Читайте на РБК Pro Pro «Продавец обуви»: основатель Nike Фил Найт рассказывает свою историю «Продавец обуви»: основатель Nike Фил Найт рассказывает свою историю Саммари Pro Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Статьи Pro Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче Инструкции Pro Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Мелатонин: стоит ли принимать на ночь? Статьи Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи Pro Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн Статьи Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг Исследования

Накануне глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо направил обращение президенту России с просьбой включить регион в состав Федерации. «Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом», — написал он.

Украинские власти предупреждали, что после референдумов откажутся от переговоров с Россией. США, страны ЕС и многие другие государства заявили, что не признают итоги голосования.