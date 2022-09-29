Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Мирошник назвал срок вхождения ЛНР в состав России Политика, 03:56
В магазинах военной одежды зафиксировали рост спроса на фоне мобилизации Бизнес, 03:56
Стремоусов заявил о прекращении существования Украины как проекта США Политика, 03:38
Mazda и Forbes отказались от рекламы в Twitter из-за детской порнографии Бизнес, 03:15
В Израиле предложили выделить $25 млн на поддержку репатриантов из России Политика, 03:14
Антонов заявил, что США пугают мир «мнимыми ядерными угрозами» из России Политика, 02:39
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись два самолета Общество, 02:34
«Коммерсантъ» узнал о формировании ЦБ списков сотрудников банков на бронь Бизнес, 02:12
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Трое неизвестных открыли стрельбу в школе в Калифорнии Общество, 02:00
РТДС сообщил о предложении Турции создать отдельный банк для карт «Мир» Политика, 01:33
Глава Дагестана обвинил Киев в подготовке протестов против мобилизации Политика, 01:31
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне Политика, 01:01
Пентагон предложил Дании помощь в расследовании взрывов на Nord Stream Политика, 00:46
Военная операция на Украине ,  
0 

Стремоусов заявил о прекращении существования Украины как проекта США

Украина перестала существовать в качестве американского проекта, в который вкладывали деньги, а Херсонская область скоро станет полноценным субъектом России. Об этом заявил в телеграм-канале замглавы военной администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Украина уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег», — сказал он.

Стремоусов подчеркнул, что в настоящее время Украина стала криптоколонией, которая используется исключительно с одной целью — навредить России. Замглавы ВГА также предрек окончательный распад Украины и «всех, кто ее создавал».

«Не будет рабства и колоний, не будет извращенцев и прочих недочеловеков. Будет Россия и мир справедливости», — заключил он.

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской ВГА прилетели в Москву
Политика
Фото:Кирилл Стремоусов / ТАСС

27 сентября в ЛНР, как и в ДНР, а также в подконтрольным российским военным Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В трех регионах — ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области — за вхождение в состав России проголосовали более 90% участвовавших избирателей, в Херсонской области «за» проголосовали 87%.

После утверждения результатов референдумов главы неподконтрольных Украине территорий отправились в Москву для соблюдения юридических формальностей. Президент России Владимир Путин 21 сентября пообещал, что Россия поддержит решение жителей республик Донбасса и двух регионов Украины.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Продавец обуви»: основатель Nike Фил Найт рассказывает свою историю
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России
Статьи
Pro
Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Почему американская прокуратура требует у Amazon $1 трлн
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Кто больше всего продал на Wildberries в августе: рейтинг
Исследования

Накануне глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо направил обращение президенту России с просьбой включить регион в состав Федерации. «Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом», — написал он.

Украинские власти предупреждали, что после референдумов откажутся от переговоров с Россией. США, страны ЕС и многие другие государства заявили, что не признают итоги голосования.


 

Теги
США Херсонская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне
Политика
Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской ВГА прилетели в Москву
Политика
ВСУ нанесли ракетный удар по политеху в Херсоне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter